Piaci látogatás a hosszú hétvégén

A forgalom változó volt, aki a reggeli órákban látogatta meg a piacot, az azt tapasztalhatta, hogy nagy a bevásárlási kedv.

Kaspós eper is kapható a piacon Fotó: Agárdy Csaba

Piac Dunaújvárosban a hosszú hétvégén

Délhez közeledve viszont alábbhagyott a lelkesedés. Ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna a kegyes időben áruforgalom. Ami bizonyos, aki palántázni akar, az megteheti, majdhogynem 600 forintos egységáron kaphatóak a jövő zálogai. De talán még fontosabb, hogy megjelent a piacon a friss sárga- és fehérrépa is. Az előbbi csokra 650 forint, az utóbbinak 750 - a fehérrépa esetében ne feledkezzünk el a petrezselyem "tartozékról" sem.

Arra kár szót fecsérelni, hogy megindult az eperszezon, már kaphatóak a szamóca kaspós változatai, 3000 forintért. Péntek lévén kint volta gombaárus is a piacon, különféle különlegességeket lehetett nála vásárolni. A húsboltoknál a szokásos volt a forgalom és a kínálat is a szokásosnak volt mondható. Nagy keletje volt az újhagymának 350 forintért, egy strandnál pedig már újburgonyát is árultak, igaz még nem azt az apróbb fajtát.

A lángossütőknél és a pecsenyesütőknél többen fogyasztottak, nem hiába, valaki itt költötte el kései reggelijét vagy korai ebédjét.