Ne hívják, mert a mentők is a táborba jönnek

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által működtetett Digitális Közösségi Alkotóműhely nyári táborra várja az általános iskolák felső tagozatos diákjait. Az első héten, június 23-27. között a pályaorientáció lesz a fókuszban. A Szakmázz velünk! egy olyan pályaorientációs tábor, amely az általános iskolák felső tagozatos tanulóit várja június 23-27. között, amelynek során számos szakmát ismerhetnek meg közelebbről a résztvevők, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagiskoláinak részvételével. Segítenek abban is, hogy a tanuló felfedezhesse, mely területek állnak hozzá közelebb, vagy mi az, ami igazán érdekli és a leginkább passzol a személyiségéhez, készségeihez. Természetesen szabadidős foglalkozás is szerepel a heti programkínálatban, ahogy szórakoztató alkotói munkára is lehetőség nyílik – elvégre a Lajos király körúti alkotóműhelyben széles a repertoár, a varrástól a robotikáig!

A pályaorientációs tábor azt jelenti, hogy ki lehet próbálni különböző szakmákat.

A második héten az egészségügyi pályaorientációs tábor lesz

Ebben a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium szakoktatói és tanulói is főszerepet kapnak, hiszen velük együtt megannyi izgalmas és játékos programot kínálnak június 30. és július 4. között.

Egészségügyi tábor programja

A középpontban az elsősegélynyújtás és az életmentés áll majd. Lesz egy olyan nagyszabású kavalkád is, ahol szimulációs gyakorlatokon keresztül is bizonyíthatnak a táborozók. Erre a rendezvényre érkeznek hozzánk rendőrök, tűzoltók és mentők is!

Alkotni, létrehozni egy igazi nagy kaland

A harmadik hét a kreatívoké. Július 7-11-ig a Digitális Közösségi Alkotóműhely, Dunaújváros DKA-Alkotótáborában elmélyülhetnek egy egy szakmaterületen belül. Idén is lesz textilvarázs (batikolás, textilnyomtatás, táskavarrás), famunkák a fás műhelyben és kézi faragás, valamint a digitális kuckóban a 3D tervezéssel- nyomtatással, robotokkal és drónokkal ismerkedhetnek meg.

Jelentkezni lehet és információt kérhetnek: Telefon : +36705056396, mail: [email protected]