Nem drágult, nem lett olcsóbb, mi az?

A munka ünnepén változatlan üzemanyagárakkal kezdjük a hónap első napját. Nem módosul ezúttal sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára. Így a következő átlagárakkal tankolhatunk ma és várhatóan holnap is: 95-ös benzin: 589 Forint/liter, gázolaj: 597 Ft/liter. – számolt be a holtankoljak.hu árfigyelő. A nagy kérdés, hogy a hosszú hétvége során jelentenek-e be újabb változásokat vagy a bejelentés esetleg arra irányul majd, hogy nem lesz változás az üzemanyagok áraiban. Napokon belül kiderül!