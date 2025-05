Ez a szigorítás nagyon sok autós pénztárcáját érintheti

Megváltoztatná a járművek műszaki vizsgáztatásáról, nyilvántartásáról és közúti ellenőrzéséről szóló szabályokat az Európai Bizottság, mely a közúti balesetek és a környezetszennyezés ellen lépne fel a változásokkal. A bizottság javaslata szerint a 10 évesnél idősebb autókat évente kellene műszakiztatni és kötelező lenne a rendszeres műszaki vizsga a 125 köbcentisnél nagyobb motorokra is. Brüsszel szerint ezzel 2026 és 2050 között akár 7 ezer életet lehetne megmenteni és 65 ezer súlyos sérülést megelőzni – számolt be róla a vg.hu.

A műszaki vizsga során a kilométeróra-állását is kötelezően rögzítenék szervizeléskor egy uniós szintű digitális adatbázisba

Fotó: Zalai Hírlap

Az uniós testület szerint ugyanis a régi járművek gyakrabban hibásodnak meg, így a baleset esélye is nagyobb, miközben aránytalanul sok káros anyagot bocsátanak ki. Az elektromos autókra külön műszaki vizsgálatot vezetnének be, ami például az autók szoftvereit is vizsgálná. A kibocsátásmérésben kötelezővé válna az ultrafinom részecskék (PN) és a nitrogén-oxidok (NOx) szintjének mérése, különösen a dízelmotoros járművek esetén.

A módosítások között szerepel, hogy a vizsgabizonyítványok egy közös, uniós szintű digitális adatbázisba kerülnének, és a járművek kilométeróra-állását is kötelezően rögzítenék szervizeléskor, hogy megakadályozzák az adatok manipulálását. A bizottság javaslatát most az Európai Parlament és a Tanács is megvizsgálja, és ha sikerül azt elfogadni, az Európai Bizottság a részletszabályokat is kidolgozza.

Műszaki vizsga: vannak esetek, amikor az EU túlterjeszkedik hatáskörén

A kérdés az Országgyűlésben is felmerült április végén. Bencze János, a Jobbik képviselőjének kérdésére Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára válaszában kifejtette, hogy bár az európai uniós tagság mellett több érv szól, mint ellene, de vannak esetek, amikor az EU túlterjeszkedik hatáskörén. Az államtitkár szerint az áprilisban nyilvánosságra hozott bizottsági javaslat még csak egy tervezet, amely átfogó felülvizsgálatot kezdeményez az uniós közúti közlekedésbiztonsági és műszaki vizsgálati szabályoknál – írta meg az atv.hu.