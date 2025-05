Kihívásokkal teli magyarérettségi: feladattípusok, buktatók, videós tanári értékelés

Az idei középszintű magyarérettségi feladatsorát a feol.hu felkérésére Kapócs Balázs, a székesfehérvári Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanára értékelte. A tanár úr nemcsak értékelt, hanem a nem hivatalos megoldásokat is megosztotta velünk, amelyet videónkban tekinthetnek meg, olvasható a feol.hu-n.

Megizzasztotta a diákokat az idei magyarérettségi.

Fotó: Krizsán Csaba

Magyarérettségi megoldások: íme a részletek!

A középszintű magyarérettségi idén is összetett feladatsort tartalmazott, amely a diákok visszajelzései szerint több nehéz kérdést is tartogatott. Videónkban Kapócs Balázs tanár szakmai szemmel elemzi a vizsga felépítését, kiemeli a legnehezebb és legkönnyebb pontszerzési lehetőségeket, és bemutatja a nem hivatalos megoldásokat is – segítséget nyújtva azoknak, akik kíváncsiak az elért eredményükre.