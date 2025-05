Latorcai Csaba: Folyamatban vannak a tárgyalások a vasmű jövőjéről

Az ügyvezető alelnök szót ejtett a Versenyképes járások programról, amelyben járásonként legalább 250 millió forintot biztosítanak olyan fejlesztésekre, amelyek nem egy adott település, hanem egész járások számára fontosak. Példaként említette Székesfehérvár Várpalotával és Veszprémmel közösen alkotott "mikrotérségi programját", aminek segítségével együtt fejlődhetnek a városok és térségeik.

Latorcai Csaba Dunaújvárosra és a vasmű helyzetére is kitérve közölte: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter komoly tárgyalásokat folytat esetleges befektetőkkel. "A mai egyeztetéseken a munkájukat veszített emberek megsegítése is szóba kerül majd, hiszen kétszer már segíttetünk, most is segíteni fogunk" - fogalmazott.