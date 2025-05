Körforgalom: reformok előtt?

Egy kis történelem: kifejezetten forgalomszabályozási szempontból az elsőt 1910-ben alakították ki Angliában, de a körforgalmak nem váltak rögtön divattá, ez csak az 1960-as években történt meg Angliában és Európában egyaránt. Magyarország élenjárt a körforgalmak kiépítésében, az 1910-es években Nyírbátorban készült el az első hazai körforgalom.

A legújabb körforgalom variáció

Fotó: vezess.hu

Dunaújvárosban is egyre több a körforgalom

A számuk mára Magyarországon megközelíti az ezret is, Dunaújvárosban is egyre többel találkozhatunk jártunkban, keltünkben. Nem is olyan nagyon régen épült meg egy hármas körforgó a vasútállomás környékén, ami az amúgy igen balesetveszélyes útszakaszt biztonságossá tette a közlekedők számára.

Két táborra szakadnak az autósok, ha egy körforgalom kerül az útjukba. A többségnek nem jelent akadályt, viszont vannak, akik nem áldásként, hanem átokként tekintenek rá, rosszabb esetben pedig bele is gabalyodnak. A hagyományos körforgalmat egyszer már továbbgondolták, ennek eredménye lett a többsávos turbókörforgalom, azonban Sebastian Hasselblom svéd mérnök egy olyan megoldással rukkolt elő, ami nemcsak gördülékenyebb közlekedést, de az eddiginél lényegesen kevesebb balesetet is ígér – írja a Paraméter.

Hasselblom után a Hassel-kör (Hasselcirkeln) nevet viseli az újfajta körforgalom. A koncepciót ugyan 2021-ben bemutatták, de csak azután került be a köztudatba, hogy a fejlesztésében, és a végleges verzió kialakításában a svéd közlekedési hatóságok is közreműködtek. Nagy reményeket fűznek a reformhoz, ugyanis a hatóságok adatai szerint akár 72 százalékkal csökkenhet a főként hibás szabályértelmezésből fakadó balesetek száma. Ezzel együtt némi megkönnyebbülést hozhat a zsúfolt városokban, mivel 22 százalékkal jobb a forgalomáteresztő képessége. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a Hassel-kör meglehetősen helyigényes, hiszen három bemenősávot is igényel, így sok helyen aligha fér el.

(Forrás: vezess.hu)