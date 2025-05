Kisfiát mentve vesztette életét a fiatal édesapa

A tragédia a Fernandina Beach nevű partszakaszon történt, ahol a gyerekeket egy erős áramlat ragadta el. Joshua azonnal a vízbe vetette magát, hogy megmentse őket. A két gyermeket a kiérkező mentők sikeresen kimentették, ám az édesapát már eszméletlen állapotban hozták partra. Kórházba szállították, de sajnos már nem tudtak rajta segíteni – tudta meg a bors.hu.

Joshua Curtis nem csupán egy szerető apa volt, hanem veterán katona is, aki Irakban és Afganisztánban szolgált. Bátor helytállását a Bíbor Szív érdemrenddel is elismerték. A leszerelés után sem hagyott fel a közösségi szolgálattal: ifjúsági amerikai futballcsapatot edzett, ahol saját fia is játszani kezdett.

A helyi közösség mély gyászban van. A Silver Lake Warriors csapata közleményében azt írta:

Joshua önzetlen tette hűen tükrözte azt, amilyen ember volt – bátor, szeretetteljes, mindig másokat helyezett előtérbe.

Fia éppen első idényét zárta a csapatnál, és idén apja irányításával folytatta volna a játékot.

A történet megrendítette az egész közösséget, adománygyűjtés is indult, hogy segítsék a családot a temetés és egyéb költségek fedezésében – részletek a bors.hu cikkében.

