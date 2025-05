Újabb Adománykuckó nyílik Dunaújvárosban

Az eseményt Szabó Zsolt, Dunaújváros gazdasági alpolgármestere nyitja meg, majd 15:20-kor hivatalosan is megnyílik az Adománykuckó 2.. A cél továbbra is az, hogy használt, de jó állapotú adományokkal segítsenek a rászoruló családokon. Ezt követi a jótékonysági fotókiállítás.

Simon István amatőr fotós jótékonysági fotókiállítása látható az Adománykuckó 2. megnyitása alkalmából

Természet a falakon – Jótékonysági fotókiállítás

15:30-kor veszi kezdetét a nap egyik legizgalmasabb programja: Simon István amatőr fotós jótékonysági kiállítása, amelyet Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselő nyit meg. A kiállítás célja nem csupán a természet szépségeinek bemutatása, hanem segítségnyújtás is: a képek megvásárolhatók, a befolyt összeg pedig az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete javára kerül felajánlásra.

Simon István elmondása szerint mintegy öt éve fotózik, főként természetet, makró részleteket és épületeket. A kiállítás öt tematikus egységből épül fel: Város, Természet, In the round – Körben, Makró világ, valamint Textúrák és színek. Külön érdekesség az „In the round” technika, ahol egy adott témát – például egy fát – körbefotóz, majd az így készült képekből egy új kompozíciót állít össze Photoshop segítségével. A „Textúrák és színek” pedig az utómunka során hozzáadott rétegek játékára fókuszál, így még különlegesebbé téve az eredeti fotókat.

A kiállításon nem csak fotókat láthatnak az érdeklődők: bemutatásra kerül 21 darab eredeti ruházatú, 100-150 éves holland porcelánbaba is, amelyek különlegességükkel időutazásra invitálják a látogatókat.

Közösségi élmények kicsiknek és nagyoknak

15:40-től a büfé is megnyílik, ahol az Adománykuckó csapatának jóvoltából friss pogácsa, valamint kávé és víz várja a látogatókat. Ezt követően, 15:50-től indulnak az interaktív programok.

A legkisebbeket csillámtetoválás várja Gönczi Eszter közreműködésével. A felnőttek és idősebbek is bekapcsolódhatnak a „Tapintsd meg a természetet!” nevű érzékszervi játékba, ahol különféle természetes anyagokat kell felismerni tapintás alapján. A „Zöld üzenőfalon” bárki megoszthatja saját környezetvédelmi vállalásait, míg a zöld fotósarokban természetes háttérrel készülhetnek emlékezetes képek.