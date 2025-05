Így ballagtak el a bánkis diákok - képgalériával

Az utolsó kicsengetést követően négy osztály kilencvenhat tanulója járta végig immár utolsó alkalommal alma materének folyosóit, hogy végső búcsút vegyen tanáraitól és diáktársaitól. A Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában Dr. Bartal Orsolya igazgató asszony köszöntötte az iskola végzős diákjait. Beszédében megemlékezett az elmúlt öt-hat esztendő legemlékezetesebb pillanatairól, sikerekről és nehézségekről, majd azzal az útravalóval búcsúzott el az utolsó éves tanulóktól, hogy soha ne feledjék azokat az éveket, amelyeket a Bánki padjaiban töltöttek, s az iskola mindig szívesen várja vissza őket.

Fotó: Antal Lajos

A jutalomkönyvek és oklevelek átadását követően Szabó Vanda (13.D) vehette át az idei Bánki-díjat Dr. Bartal Orsolyától Szabó Vanda 2019-ben nyelvi előkészítősként kezdte meg tanulmányait a Bánkiban. Már a legelejétől kitűnt segítőkészsége, közösségformáló magatartása. Diáktársai mindig számíthatnak rá, ha segítségre van szükségük, illetve tanárai is mindig támaszkodhatnak rá szervezési feladatokban segítőként. Az osztály életében is fontos szerepet játszik, legyen szó adminisztrációs vagy szervezési feladatról. Részt vett iskolai, városi és megyei versenyeken, ahol mindig szép eredményeket szerzett, de kivette részét iskolai versenyek és rendezvények szervezéséből is. Az iskola bármikor számíthatott segítségére. Ezen jó tulajdonságai mellett mindvégig jeles vagy kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a tanéveket.