Szabályok és elvárások

Megrendszabályozták a fűnyírást: mostantól csak ekkor lehet vágni

A fűnyírás nemcsak esztétikai kérdés, hanem törvényi kötelezettség is – hívja fel a figyelmet a helyi önkormányzat. Ahhoz, hogy településünk rendezett és élhető maradjon, a fűnyírásra vonatkozó előírásokat minden ingatlantulajdonosnak be kell tartania. Az előírások célja nem csupán a szép környezet, hanem a közösségi nyugalom és a közterületek biztonságos használata is.

Forrás: Perkáta önkormányzatának Facebook-oldala

A szabályok szerint a fűnyírás legalább kéthetente kötelező, az ideális fűmagasság 1–10 cm között van. Az érintetteknek nemcsak a saját kertjüket, hanem az ingatlan előtti közterületet – például a járdaszegélyt, árkokat – is rendben kell tartaniuk. A tevékenység időkorlátozáshoz kötött, mivel a fűnyírók zaja könnyen csendháborítássá válhat - írta Perkáta önkormányzatának közösségi oldalán Oláh István, a település polgármestere. A fűnyírás zajhatással járó tevékenység Forrás: Perkáta önkormányzatának Facebook-oldala Fűnyírás: ekkor igen, ekkor ne Hétköznap 8 és 20 óra között, szombaton 9 és 18 óra között engedélyezett a zajos munka, míg vasárnap és ünnepnapokon csupán két órában, 10-től 12-ig nyírhatjuk a füvet – ha lehet, még ilyenkor is kerüljük. A levágott füvet tilos a közterületen hagyni, komposztálni kell, vagy az elszállításáról gondoskodni.

A rendezetlen vagy elhanyagolt zöldterületekért figyelmeztetés, sőt akár pénzbírság is járhat. A gyommentesítés – különösen az allergén növények, például a parlagfű eltávolítása – szintén a lakók feladata. A szabályok célja egyszerű: legyen a környezetünk tiszta, biztonságos és csendes – mindannyiunk érdekében.

