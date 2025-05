A Trónok harca sztárjának új sorozata – Filmforgatás a Vasmű úton (képgalériával, videóval)

Filmforgatás Dunaújvárosban idén is: a korhű 1977-es Moszkvát idéző szekvencia során Emilia Clarke, a sorozatban Bea ügynök szerepében, autóba pattanva menekült az NKVD ügynökei elől. A Sorozatjunkie szerint „egy autós jelenet forgott, majdnem összeütközéssel”.

Filmforgatás Dunaújvárosban Fotó: Duol

„Fantasztikus profizmussal dolgoznak”

– nyilatkozta néhány helyi érdeklődő, aki kora reggel arra sétált. Láthattuk, ahogy a díszletezők korhű táblákat állítanak fel, a jelmezcsapat pedig az ’70-es évek autóvezetési stílusát idéző ruhákat igazította az érkezőkön.

A PONIES sorozat központi témája két amerikai nagykövetségi titkárnő, Bea (Emilia Clarke) és Twila (Haley Lu Richardson) története, akik a férjeik rejtélyes halála után CIA‑ügynökként folytatják életüket Moszkvában. A produkciót Susanna Fogel rendezi, a forgatókönyvet David Iserson jegyzi. A sorozatban olyan nemzetközi sztárok is feltűnnek, mint Adrian Lester és Artjom Gilz.

Filmforgatás Dunaújvárosban

A stáb februárban kezdte meg a munkát Budapesten, április elején pedig néhány napra átköltözött Dunaújvárosba. A Vasmű út mellett több belvárosi utcarészletet is korhű díszletbe öltöztettek, hogy hitelesen mutassák be a hidegháborús éveket. A helyi önkormányzat és rendőrség szorosan együttműködött a forgatás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Ottjártunkkor a forgatási területre a felvételek készítése miatt nem mehettünk be, de tisztes távolból a fotózást engedélyeztük. Egy rövid jelenetet kaptunk el, melyben a Vasmű út és a Kossuth utca kereszteződésében hajtanak át az autók, sőt egy kisebb Ladás akció is történik. Amúgy ennyi Zsiguli/Lada egy időben, egyszerre talán még ezen autók hőskorában sem fordult meg a Vasmű úton.

Mi várható tovább?

A Peacock hivatalosan még nem közölte a pontos premierdátumot, de szakmai források szerint 2025 végén, legkésőbb 2026 elején debütál a sorozat. Addig is a díszletek lebontása után a Vasmű út ismét visszanyeri hétköznapi arcát, ám a helyiek jó eséllyel örömmel emlékeznek majd vissza arra a napra, amikor a nemzetközi sztárok Dunaújváros utcáit vették birtokba.