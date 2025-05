Míves Ízek és míves fagylaltok a fagyi napján

"Az 50 százalékos akció legalább négy különböző fagylaltíz kiválasztása esetén érvényes, és az ezekből vásárolt összes gombócra vonatkozik, kizárólag helyi fogyasztás esetén" - tudhatjuk meg a feltételeket ugyanarról a honlapról. A szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány célja, hogy felhívják a figyelmet a minőségi magyar fagylaltra, közösségi élménnyé tegyék a fagyizást, támogassák a hazai fagylaltkultúrát, és megmutassák a hazai édességipar értékeit. Az előzetes becslések szerint legalább 10 ezer gombóc fogy majd el ezen a napon.

A tulajdonosok közül ketten: Baricza Ágnes és Baricza Sándor. Saját ötlet alapján is készítenek fagylaltot

Fotó: Agárdy Csaba

A Míves Ízek kézműves fagylaltjai

A Magyar Fagylalt Napja alkalmából meglátogattuk a Míves Ízeket. Tizennyolc féle kézműves fagylaltot, és két csinos hölgyet láthattunk a pultban, illetve a pult mögött. Killer Xénia Evelintől megtudtuk, hogy a kellemetlen időjárás ellenére - semmiképpen sem fagylaltozásra csábító - a forgalaom nem rossz, olyan általánosnak mondható. Az is kiderült, hogy kevesen tudták, hogy ma van a Magyar Fagylalt Napja. A legjobban a pisztácia, az eper, a vanília és csokoládé fogyott.

Amit én még nem tapasztaltam, de tény, a Míves Ízekben súlyra adják a fagyit: szem- és fültanúja voltam, amikor egy úr belépett az üzletbe, és kért 700 forintért fagylaltot.

Baricza Sándor az üzlet egyik tulajdonosa elmondta, hogy sok akcióhoz csatlakoznak, mert úgy érzik, a különböző akciók jót tesznek a cukrászda hírének.

– A fagylaltot saját magam készítem, minden egyes lépését én teszem meg. Tehenészeti tejből, vajból, tejszínből készítem a fagyit. Kutyafagylaltunk is van, ami emberi fogyasztásra is alkalmas, csak kivonjuk belőlük az olyan összetevőket, ami a kutyáknak nem jó. Természetesen kínálunk mindenféle mentes és vegén fagylaltot is. Különleges, saját ötlet alapján készült fagyit többfélét is kínálunk szezonban a vendégeinknek. Ezek közé tartozik a kapros fehér csoki, a petrezselymes kivi, a bazsalikomos ananász és a céklás vérnarancs is.