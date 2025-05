Ezek voltak a hétfői nap legfontosabb hírei - 2025. május 05.

A magyarral kezdik – Érettségi 2025 – cikkünk folyamatosan frissül

Megizzasztotta a diákokat az idei magyarérettségi.

Fotó: Krizsán Csaba

Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2024/2025-ös tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka.

TOVÁBB OLVASOK

Nem csak Paks számít: robbanhat a régiós fejlesztési bomba

Vannak olyan változások, amelyek nem csupán egy település életét befolyásolják, hanem kihatnak a tágabb környezetükre. Ezekre történő felkészülés hívta életre a különböző fejlesztési ügynökségeket. Itt van például a Paks II. beruházással miatt a megnövekedett létszámmal kapcsolatos vagy a hajdani Dunai Vasmű leépülése miatti változások.

TOVÁBB OLVASOK

Szűk veremből menekült az erdőbe: drámai állatmentés Dunaújvárosban

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldala

Tűzoltók mentették meg egy fiatal őz életét tegnap délután a Szalki-szigeten, miután az állat egy mély betonverembe esett. A szerencsés kimenetelű mentés után az ijedt vad azonnal visszafutott a természetbe.

TOVÁBB OLVASOK

Kiderült ki a Halászkert séfje Kisapostagon

A tavasz ünnepe idén is különleges illatokkal, nevetéssel és a közösség összetartó erejével telt meg Kisapostagon. A Halászkert kocsmában megrendezett „Halászkert séfje” című hagyományos főzőverseny nemcsak a kulináris tudásról, hanem a közösségi élményről is szólt. A főzőverseny mellett a helyi borok is megmérettették magukat.

TOVÁBB OLVASOK