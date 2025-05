Ezek voltak a csütörtöki nap legfontosabb hírei - 2025. május 01.

Három, kettő, egy - elrajtolt a Sugárúti Fesztivál (galériával, videókkal)

Délelőtt a veterán autók felvonulásával megkezdődött a Vasmű úton a IV. Sugárúti Fesztivál. Egésznapos program vár a "felvonulókra", a május elsejét ünneplőkre. A retró szelleme az egész Vasmű utat bejárta, bejárja.

Elképesztő felvétel a múltból: így épült Dunaújváros első utcája

Dunapentele, a Duna-parti település, az 1950-es évek hajnalán történelmi átalakuláson megy keresztül. Az ötéves terv egyik legnagyobb léptékű beruházása zajlik itt: épül a Dunai Vasmű, és vele együtt az első szocialista város, Sztálinváros – a béke városa. Ez a filmhíradó-felvétel tanúja és krónikása e nagyszabású építkezésnek, amely nem csupán ipari létesítményt, hanem egy új életformát, új társadalmat is teremt.

Megrendszabályozták a fűnyírást: mostantól csak ekkor lehet vágni

A fűnyírás nemcsak esztétikai kérdés, hanem törvényi kötelezettség is – hívja fel a figyelmet a helyi önkormányzat. Ahhoz, hogy településünk rendezett és élhető maradjon, a fűnyírásra vonatkozó előírásokat minden ingatlantulajdonosnak be kell tartania. Az előírások célja nem csupán a szép környezet, hanem a közösségi nyugalom és a közterületek biztonságos használata is.

Eboltás lesz Kisapostagon. Chip is kérhető

Fotó: Hegedűs Márta/MW

Május első hetében kerül sor Kisapostagon a kötelező veszettség elleni eboltásra, amely minden három hónaposnál idősebb kutya számára kötelező, amennyiben 2025-ben még nem részesült ilyen oltásban. Az eboltást dr. Bodolai György állatorvos végzi el, több helyszínen és időpontban, a gazdák kényelme érdekében.

