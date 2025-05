Eper nevelése, akár a panelban is

Általában 3000 forint a kilója az epernek, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatjuk, az árak jelentősen nem csökkennek akkor sem, amikor már szabadföldi epret is vásárolhatunk.

A dunaújvárosi piacon kaspóban is vásárolhatunk palántát. Eper saját kezüleg

Fotó: Agárdy Csaba

Eper telek nélkül

Viszont van lehetőség arra, hogy otthon is neveljünk epret. Az erkélyen vagy teraszon történő szamócatermesztés nemcsak lehetséges, hanem számos kreatív és helytakarékos módszer is rendelkezésre áll. Az ablakládák és korlátra rögzíthető ültetők ideálisak az eper számára, mivel elegendő helyet biztosítanak a növények terjeszkedéséhez és a futók kifejlődéséhez. Az eper jól fejlődik cserepekben is. Fontos, hogy megfelelő méretű edényt válasszunk, amely legalább 20-25 cm mély. A műanyag cserepek hosszabb ideig megtartják a nedvességet, míg a terrakotta cserepek természetes megjelenést kölcsönöznek, de gyorsabban kiszáradnak. A falra szerelhető ültetők vagy polcok segítségével függőleges eperkertet hozhatunk létre. Fontos, hogy az ültetők stabilan legyenek rögzítve, és elegendő napfényt kapjanak, lehetőleg déli fekvésű erkélyen.​​​ Ehhez a megoldáshoz a dunaújvárosi piacon epres kaspókat beszerezhetünk, áruk 3000 forint darabonként.

A fentiek csak néhány ötletet adnak ahhoz, hogyan termeszthetünk akár egy panellakásban is epret, hivatalos nevén szamócát.

(Forrás: agrarszektor.hu)