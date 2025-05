Zöld horizont, tágas tér – több mint 27 hektárnyi szabadság

Székesfehérváron bukkantunk rá egy igazán figyelemre méltó mezőgazdasági ingatlanra, amely méreteiben és lehetőségeiben is ritkaságnak számít: több mint 27 hektáros, egészen pontosan 272 923 négyzetméteres terület várja, hogy új életet leheljenek bele. Ez az eladó földterület kiváló alap lehet egy modern birtok, egy önellátó gazdaság vagy akár egy élhető, vidéki álomprojekt megvalósításához.

Eladó földterület, ami sokoldalúan hasznosítható.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Eladó földterület, ahol egy új birtok története kezdődhet

Székesfehérvár határában, a város nyüzsgésétől mégis kellemes távolságra kínálkozik most egy igazán ritka lehetőség azoknak, akik nagyban gondolkodnak. A terület általános mezőgazdasági övezetbe tartozik, ahol a szántóföldi művelés és a gyepgazdálkodás (rét, legelő) a jellemző. Ugyanakkor a szabályozás sokkal többet enged: a föld nemcsak a mezőgazdasági termelésre alkalmas, hanem különféle kapcsolódó tevékenységek is elhelyezhetők rajta, mint például gépállomás, lovastanya, terményértékesítő pont, sőt akár növényvédelmi bázis is.

A lehetőségek ezzel még nem érnek véget: a jelenlegi szabályozás birtokközpont kialakítását is lehetővé teszi a területen. Egy legalább 10 000 m²-es telekrészen akár 15%-os beépíthetőséggel is számolhat az új tulajdonos – ez már olyan mozgásteret biztosít, amivel komoly tervek is megvalósíthatók. Legyen szó egy önfenntartó gazdaságról, agrárvállalkozásról vagy akár csak egy csendes, de aktív vidéki élet megalapozásáról, ez a föld valóban sokat ígér.

A telek mérete, elhelyezkedése és besorolása miatt ideális választás lehet befektetőknek, mezőgazdasági vállalkozóknak vagy akár magánszemélyeknek, akik hosszú távú terveket dédelgetnek a földdel kapcsolatban.

A földterületnek, amelyre jövőt lehet építeni az ára: 1.364.615 000 Ft

Még több ingatlanra kíváncsi? További izgalmas lehetőségről itt olvashat.