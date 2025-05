Dunaújváros legolvasottabb heti hírei egy helyen

A rendezetlen vagy elhanyagolt zöldterületekért figyelmeztetés, sőt akár pénzbírság is járhat. A gyommentesítés – különösen az allergén növények, például a parlagfű eltávolítása – szintén a lakók feladata. A szabályok célja egyszerű: legyen a környezetünk tiszta, biztonságos és csendes – mindannyiunk érdekében.

Hatalmas csattanás rázta meg a hétvége nyugalmát

2025.05.03. - szombat

Fotó: olvasói fotó

A környéken lakók egyhangúlag számoltak be egy hatalmas csattanásról, amelyet még a Matinovics utcában is hallani lehetett. A baleset helyszínére két tűzoltóautó is kivonult, a forgalmat ideiglenesen korlátozták.

A Trónok harca sztárjának új sorozata – Filmforgatás a Vasmű úton

2025.05.04. - vasárnap

Délelőtt izgalmas jelenetet vett fel a város egyik legforgalmasabb útján a Peacock új, PONIES című hidegháborús kémthriller-sorozatához, melynek főszereplője Emilia Clarke. A stáb a Vasmű úton állította fel a díszleteket. Részleteket a helyszínen nem árult el senki, de a Sorozatjunkie a közösségi oldalán ezeket osztotta meg.