Halálos veszélyt jelent a gyerekeinkre, mégis ott van a kiskertekben

Azonban a csigaméreg bármennyire is hatásosnak tűnik, roppant kétélű fegyver. Nem csupán a csigákat pusztítja el, hanem számos olyan hatása is van, amely a sünökre, a haszonállatokra, a kisgyermekekre sőt még a felnőttekre is veszélyes. Megkerestük Dr. Treit Zoltánt, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosát, hogy megkérdezzük, mi is a baj a csigák elleni méreggel?

A csigaméreg a kisgyermekekre is veszélyt jelent.

Forrás: MW

– Legfőképp az a gond vele, hogy a haszonállatokat, illetve a kedvenc állatainkat, macskát, kutyát meg tudja mérgezni a csigaméreg. A másik pedig az, hogy a gyerekekre is veszélyes, illetve a felnőttekre is.

– Hogyan?

– A szervezetbe kerülve azonnal viszonylag rövid időn belül fel tud szívódni a gyomorból, és már 100-600 mg/testtömeg kilogramm dózisban kiváltja a mérgezéses tüneteket, amikkel kezdetben még csak ilyen kisebb izomrángásokat, hányást, nyálfolyást jelentenek, aztán utána hogyha kezelés nélkül marad a beteg, akkor súlyos izomgörcsöket, epilepsziára hasonló izomrángásokat tud okozni, ami aztán a későbbiekben súlyos sav-bázisáttéréseket okoz a vérben, illetve ioneltéréseket. A tünetek hasonlósága miatt több betegséget ki kell zárnunk, mire meggyőződünk, hogy ezzel a mérgezéssel állunk szemben.

Izomrángás, hányás, görcsök a csigaméreg mérgezésének tünetei az embernél. Fotó: Tomsickova Tatyana

Ahogy megtudtuk, a legtöbb csigairtó szer hatóanyaga ugyanis metaldehyd vagy vas-foszfát, amelyek nemcsak csigákra, hanem más állatokra is veszélyesek lehetnek. Hasznos állatokat is elpusztíthat. Egyes csigafajok nem károsak, sőt hasznosak, de a méreg nem tesz különbséget. A sünök és más rovarevők, amelyek természetes csigaevők, másodlagosan mérgeződhetnek, ha megmérgezett csigákat esznek. Ráadásul környezetkárosító hatása is van, ha bemosódik a talajba. Nem beszélve arról, hogy amennyi a kára, annyival kevesebb a haszna is, hiszen egy idő után rezisztensek lesznek rá bizonyos fajta csigák, nem beszélve arról, hogy a mérgezéseket minden eső után újból meg kell ismételni.

Dr. Treit Zoltán főorvos szerint óvatosan kell a mérgekhez nyúlnunk Fotó: Duol

A csigaméreg veszélyes a kisgyerekekre is

Ráadásul Dr. Treit Zoltán főorvos azt is megemlíti, hogy a meztelencsigák elleni csigamérgek (mint pl. a metaldehyd vagy a vas-foszfát alapú szerek) édeskés ízűek is lehetnek, és ez komoly probléma, különösen: a kutyák, macskák és kisgyerekek hajlamosak megkóstolni az édeskés vagy szokatlan szagú granulátumokat. A metaldehyd különösen veszélyes, mert: kellemes illatú és ízű lehet, gyorsan felszívódik, és már kis mennyiségben is idegrendszeri tüneteket okozhat.