Nemcsak ételt, meleg szívet is kaptak – újra összefogtak a rászorulókért

Nagyon szurkoltam Bartalos Norbertnek a Boldog Délután eseménysorozat megálmodójának, hogy legutóbbi fejedelmi karácsonyi vacsora után a majálisi kínálatra is megérkezzenek a vendégeik.

– Úgy látszik, hogy a szükség és a virsli azért nagyúr. Éppen ezért jó létszámban érkeztek a törzsvendégeink. Persze volt, aki dupla adagot szeretett volna, de mi arra is tudtuk a jó megoldást, így aztán ők is mi is elégedetten, sértődés nélkül zártuk ezt az eseményt is. Úgy érzem, hogy ez a mai délután mindenkinek egy kicsit különleges és ezért nagy örömöt adó volt. A retró feeling, a gondviselés, a törődés és a visszaemlékezés mindenkinek jólesett.

– Kellemes beszélgetős hangulat alakult ki ezen a délutánon.

– Ez a csodálatos nyár eleji időjárás sokat segített benne, mert a sok rossz idő után mindenkinek jólesett egy kicsit kiülni néhány jó falat mellé ide a térre. Ezért is hálásak vagyunk az Istennek, az Égieknek, hogy ilyen pillanatokat élhetünk meg.

– Sörrel is kínálták őket. Nem félt az esetleges rossz hatásától?

– Az a helyzet, hogy egy ilyen eseményen az alkoholtól mindig fél az ember, de ez nagyon alacsony százalékban tartalmazta és ráadásul citromos is volt. A régi elv így is, jelképesen megmaradt.

A Boldog Délután ételosztás sorozat legfontosabb támasza valószínűleg a Corner cégcsoport és a vezetőik, Grábics Gábor és Pinczési István. Grábics Gábor akár egy kiemelt rangos rendezvényen, ezen a délutánon is végigsétált az asztalok között. Minden alkalommal látnia kell, hogy minden rendben van-e, hogy a vendégek elégedetten töltsék ott az idejüket.

– Minden alkalommal ünnepi ételekkel várjuk a rászoruló vendégeket, de ez a május elsejét követő nap mégis a retró hangulatot ébresztette föl bennünk. Ezért választottam a hagyományos virsli-mustár-sör kínálatot. Egy tegnapi rendezvény miatt ezt nem tudtuk a napján megtartani, de bíztam benne, hogy így is sikeres lesz. Nagyon örülök, hogy nem tévedtem. A legkiválóbb Frankfurti virslit kapták a vendégeink. Sajnos megvagyok róla győződve, hogy nem mindenki tudja ezt a minőséget megengedni magának, ezért ezzel is örömet tudtunk okozni.