EU 1 órája

Betilthatják a régi hűtőket is

Miután az Európai Unió döntést hozott a régi klímaberendezések fokozatos kivonásáról, most újabb háztartási eszköz, a hűtőszekrény is célkeresztbe került. Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint az elavult technológiák nemcsak pazarlóak, hanem környezetkárosító hatásuk is jelentős – számolt be róla a sonline.hu.

A gőzkompressziós rendszer, amelyet a legtöbb mai hűtő és légkondicionáló is használ, több mint száz éve létezik, hatékonysága azonban megkérdőjelezhető, különösen a hozzá használt hűtőközegek miatt. Egyetlen kilogramm ezekből az anyagokból akár 30 ezer kilométernyi autózásnak megfelelő környezetterhelést is okozhat, ha a légkörbe kerül – figyelmeztet az Európai Bizottság. A cél, hogy a jelenlegi hűtőközegeket természetes, környezetbarát alternatívákkal váltsák fel. Az első lépés már megtörtént: 2027-től betiltják az R32-es hűtőközeggel működő, 12 kW alatti levegő-víz hőszivattyúk gyártását az EU területén. A Daikin Europe vezetője szerint ugyan ezek az új rendszerek drágábbak, de a gyártók dolgoznak azon, hogy megfizethetőbbé váljanak – derül ki a Pénzcentrumnak adott interjúból. A sonline.hu helyi tapasztalatokról is beszámolt: a somogyi klímaszerelők már most érzik a szezon nyomását. A fonyódi Hűtő-Klíma Kft. munkatársai már tavasz óta szinte teljes kapacitással dolgoznak, Budapestre is kapnak megrendeléseket. Bár hivatalos értesítést még nem kaptak a közelgő változásokról, felkészültek a szabályozásra – mondta el a cég ügyvezetője, Kardos János. Közben a kaposvári Rotech szerviz tapasztalatai szerint sok régi hűtőgép még mindig háztartásokban üzemel, ám ezek javítása sokszor nem éri meg. Az alkatrészek beszerzése nehéz, és sok esetben a javítás költsége meghaladja az új készülék árát, ezért egyre többen döntenek a csere mellett. A környezetvédelmi célok és az energiatakarékosság tehát egyre inkább átalakítják a háztartási eszközökről alkotott jövőképünket – a régi gépek korszaka véget érhet, új, zöldebb technológiák veszik át a helyüket. További részletekért és helyi tapasztalatokért látogass el a sonline.hu oldalra!

