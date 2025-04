Tájékoztató előadás lesz Kisapostagon az új otthonfelújítási programról

Az előadást Medicsné Kalamán Zsuzsanna tartja, aki az M-K Könyvelés és Pályázatírás Iroda vezetője.

Okleveles közgazdászként és mérlegképes könyvelőként több mint egy évtizede dolgozik a pénzügyi és pályázati szektorban. Az irodája Solton működik, de az ügyintézést online formában is gördülékenyen végzik. Tapasztalatuk kiterjed a lakossági és vállalkozói ügyfelek mellett önkormányzati és civil szervezetek pályázataira is. A korábbi otthonfelújítási program során több mint száz sikeres pályázatot készítettek, a mostani vidéki programban pedig már több beadott és jóváhagyott kérelmük is van. Az előadás célja, hogy a résztvevők átlátható képet kapjanak a támogatás lehetőségeiről, és tisztában legyenek azzal, hogyan érdemes elindulni a pályázás útján.