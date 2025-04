Veterán motorok börzéje

Már hagyomány, hogy évente kétszer megrendezik az Interspar parkolójában a veterán motorok börzéjét. Az idei első alkalom április 19. volt, húsvét előtt. Az összejövetelre kilátogatók azonban nemcsak veterán motorokkal és azok alkatrészeivel találkozhattak, hanem sok más érdekességgel is. Ugyanis volt eladó Zsiguli, Trabant, BMW és Volkswagen is. De láthattunk antikvár könyveket, jelvényeket és különböző csecsebecséket is.