Továbbra is nyomozzák, honnan ered a bűz a Duna-parton

Egy hónapja számoltunk be arról, hogy Dunaföldváron valami bűzlik. Azaz egyre többen panaszkodtak arról a különböző közösségi csoportokoban, hogy a Duna-parton bűzös szag terjeng, amit a város egyes részein is lehet érezni, s nagyon zavarja az embereket. Minderre akkor az önkormányzat is reagált, próbáltak utánajárni, mi történhetett. Felvették a kapcsolatot a folyó mellett működő cégekkel, akik akkor arról tájékoztatták a hivatalt, hogy nincsen technikai problémájuk, de utána járnak az ügynek.

Valami bűzlik a Duna-parton, a hatóságok és az önkormányzat is keresi a forrást

Fotó: Bauer Attila

A szaghatás sajnos azóta sem szűnt meg, ami a képviselőtestületi üléseken is visszatérő téma volt. Csütörtökön az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán újabb közleményben tájékoztatta dr. Horváth Zsolt jegyző a lakosságot a fejleményekről.

Valami bűzlik: négy helyen is vízmintát vettek

– Az érintett gazdasági társaságok vezetőivel az önkormányzat felvette a kapcsolatot, személyes megbeszélés is történt. Mindezek mellett a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál eljárás zajlik, jelenleg is folyamatban van.

Mindezeken túl az önkormányzat saját költségén magán akkreditált laborral vízmintát vetetett április 17-én 4 ponton is. Amennyiben szükséges lesz dinamikus olfaktometriás szabvány szerinti bűzhatás mérésére is lesz lehetőségünk.

Mint kiemelte: