Kiskerti dilemma: mikor is palántázzunk?

A dilemmát az okozza, hogy kockáztassunk-e egy korai ültetéssel, ami ugyan hosszabb termésidőt eredményezhet, vagy várjunk május második feléig, amikor is nagy valószínűséggel már nem lesznek talaj menti fagyok. Viszont ebben az esetben rövidebb a termésidő, vagy esetleg nem is nagyon érik be a zöldségünk. (Az utóbbi években kétszer is jártunk úgy, hogy a habarenó csilipaprikánkból alig tudtunk szüretelni, mert mire igazán termőre fordult volna, már jött az ősz, és a paprikánknak annyi volt.)

A fátyolfólia olcsó és jó megoldás a talaj menti fagyok ellen a kiskertekben a palánták ültetése után

Fotó: agrowebshop.hu

Korai ültetés, nagyobb termés?

No, de mi is a lényeg? A korai ültetés esetében összességben nagyobb a termés mennyisége. Logikus: minél korábban ültetjük ki a palántákat, annál nagyobb az esély a korábbi betakarításra, de a talajmenti fagyok miatti károsodásnak is nagyobb a kockázata. A megoldás az lehet, hogy igyekszünk korán kiültetni, de gondoskodunk ameddig szükséges fagyvédelemről, például igény szerinti fátyolfóliás takarásról (fátyolfóliát egészen olcsón kaphatunk a különböző gazdaboltokban), ami néhány fokos plusz hőmérsékletet tart a kinti hőmérséklethez viszonyítva. Sokszor a késő tavaszi éjszakai lehűlések idején ez éppen elegendő a növény megóvásához. Megoldás lehet a fóliasátor vagy üvegház használata. Ezek is jelentősen meggyorsítják a zöldségek fejlődését, mivel a hőmérséklet magasabb és a páratartalom kedvezőbb. A korai vetésű és palántázott zöldségek fóliaalagúttal való takarása is segíti a koraiságot, védelmet nyújt a kisebb fagyok ellen, és mérsékli a talaj hőingadozását. Itt 40-60 cm magasságú, gyakorlatilag mini „fóliasátrakra” gondoljunk, amelyeket a növények fölé építünk. Ezeknek mindenképp gondoskodjunk a szellőzéséről, mert bár védenek a lehűléstől, de nagyon könnyen túlmelegszenek. A talaj mulcsozása (szalmával, fűnyesedékkel, fenyőfakéreggel) segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát és hőmérsékletét, ami kedvez a gyökérfejlődésnek és a gyorsabb növekedésnek. A sötét színű takarás (pl. fekete agroszövet) a talajt jobban felmelegíti, ami szintén elősegíti a koraiságot. A rendszeres és megfelelő mennyiségű öntözés biztosítja a növények számára a szükséges vizet a gyors növekedéshez és fejlődéshez. De az is megoldás, ha egy kicsit kivárunk, és már bimbózó, esetleg virágzó palántákat vásárolunk (nálunk ez a módszer már többször bejött).

A fenti módszerekkel, vagy kombinálásukkal jelentősen fokozható a kiskerti zöldségek koraisága. Ha korán tudunk "szüretelni, annak két előnyét is élvezhetjük: az első a már említett hosszabb betakarítási időszak, a másik pedig az, hogy korábban szedhető termés értékesebb, hiszen amikor valaminek indul a szezonja, akkor mindig magasabb az ára, mint amikor már dömping mennyiségben mindenkinél érik. Ennek értéke pénzben mérhető, hiszen, ha el akarjuk adni, akkor magasabb áron értékesíthető, ha pedig nem kell megvenni, mert a kertben korán megterem, akkor a korai terményekkel jelentős pénz spórolható. (Forrás: agrarszektor.hu)