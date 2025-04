Ott vadásznak a pedofilok a gyerekekre, ahol a szülők büszkélkednek velük

Itt a jó idő, egyre többet töltenek a kisgyermekeink a szabadban. Többet vannak a látszólag biztonságos játszótereken is. Akár egyedül is lent vannak a játszótéren a nagyobbak. Így egyre több veszély leselkedik is rájuk. Hogyan védjük gyermekeinket a gyerekrablók, a pedofilok támadásaitól, erről kérdeztük Gyenes Józsefnét, a Dunaújvárosi Óvoda igazgatóját, aki néhány fontos dologra hívja fel a kisgyermeket nevelő szülők figyelmét:

Gyenes Józsefné igazgató felhívja a figyelmet arra, hogy a pedofilok a közösségi oldalakon vadásznak.

Ne tedd ki a gyerek képét, a pedofilok ugranak rá!

Az első az, hogy óvatosak legyünk a közösségi oldalak használatával. Én is Facebook-használó vagyok, de a közösségi oldalamon csak sérült kutyák és menhelyes kutyák fotóit osztom meg. Nem rakom föl a családi események fotóit. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy ők is mértékletesen tegyenek közzé a kisgyermekekről képeket. Nem felesleges az óvatosság. Sajnos, nagyon veszélyes világban élünk, a közösségi oldalakon nagyon sok beteg ember is nézelődik, tájékozódik. Rengeteg köztük a pedofil is. Nagyon veszélyesnek tartom, ha felrakunk képeket a gyönyörű gyerekeinkről.

Mondd meg a jelszót, hogy higgyek neked!

2.Nagyon jó ötlet az, hogy jelszó van a gyerek meg az édesanya vagy apa között. Ez arra való, hogyha egy bácsi vagy néni nem mondja ki ezt a jelszót, akkor a gyereknek tilos elmennie vele, nem szabad beszállni az autójába. Hiába mondja neki, hogy „anyukádat baleset érte, muszáj, hogy elvigyenek hozzá“. Ha nincs jelszó, akkor eszébe se jusson a kisgyereknek, hogy elmenjen az idegennel. Veszélyes világot élünk. A mi gyerekkorunkban kulcsos gyerekek voltunk, simán hazamehettünk, és semmi bajunk nem történhetett. Sőt, mindenki figyelt mindenkire. Ha egy kisgyermek sírdogált, odament öt néni, öt bácsi, „mi baj, kisfiam, segítettünk?“ Most, ha valamelyik gyerek sírdogál, megvan a veszélye annak, hogy „kisfiam, majd elviszlek én valahova“, és akkor…Nagyon-nagyon nagy a veszély, tehát mindenképpen egy jelzésnek, egy jelszónak kell a kisgyerek és a szülő között lenni.

Nem fogadj el semmit!

3. És nem fogadunk el senkitől semmit, egy nénitől, egy bácsitól, egy kedves embertől. Semmit nem fogadunk el idegenektől, ezt a gyerekekbe bele kell nevelni, mert nem tudhatjuk, hogy milyen kábító– vagy milyen bódítószer van a mosolyogva átadott cukorkában. Tehát az a világ, amiben most élünk, ez már nem biztonságos.