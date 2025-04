Óvodakezdés könnyek nélkül? Előszálláson sikerülhet

Az óvónők célja az volt, hogy a szeptemberi óvodakezdés már ismerős és barátságos környezetben történjen – ez a kezdeményezés pedig nemcsak a gyermekek, hanem a szülők bizalmát is megerősítette.

Az óvodakezdés az ismerkedéssel kezdődik Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Óvodakezdés bizalommal és élményekkel

Csupa új kisgyerekkel találkoztunk Előszálláson, az óvodában. Voltak közöttük nagyon kedves csendes mosolygósak, persze velük párban a sikítós - ordítósak, akik egy villanás alatt ismét tündérekké tudtak változni. Aztán azok, akik szépen megültek a székükön, és persze azok is akik inkább körbe nyargalták volna az óvodát, sőt volt aki azonnal hazafelé indult volna. Összesítve: egy nagyon kedves szeretni való sokaság.

– Nincs itt semmi baj, ez egy normális állapot. A leendő óvodásainknak szerveztük ezt a délelőtti programot.

– Egy álomszerű óvodába várták őket. Annyi játékkal, akár a Meseországban, és az udvar egy gyönyörű játszópark. Megfogta az új jelentkezőket?

– Ez nem egynapos történet. Előbb utóbb minden kisgyermek megszereti és boldogan tölti velünk a napjait. Kihasználtuk, a tavaszi szünetet, amikor csökkentett nyitva tartással tevékenykedünk. Így aztán a gyermekek és az őket kísérők is zavartalanul belakhatták az egész épületet. Persze egy idő után mindenki az udvaron játszott, mert a gyermekek az év során is ebben a gyönyörű környezetben találják fel a legjobban magukat. Jó lehetőséget ad a tornatermünk is egy kis „tombolásra”, de csodák nincsenek, ők falusi gyermekek, akik a legjobban a szabad levegőn szeretnek játszani. A mostaniakat ráadásul az újdonság varázsa lengi körbe, ezért is ez a nagy felszabadult jókedv mindegyikük arcán.

Minden kuckót belaktak a gyerekek

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Mindenki kapott egy kis ajándékot!

– Örömmel adtuk és reméljük, hogy megerősítettük vele a jó benyomásaikat és kellemes emlékeket őriznek meg rólunk. Ezért aztán szeptembertől nekik és nekünk is könnyebb lehet a dolgunk! Most már, ha otthon szóba kerül az óvoda, akkor könnyebben eltudják képzelni, hogy vajon mi is fog ott történni?! Megélve a mai nap kedvező tapasztalatait, úgy érzem, hogy ebből hagyományt fogunk teremteni, mert az ismeretlen szülőknek is látható módon bizalmat adott.