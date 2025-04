Az olívabogyó esete Németországgal a Pannonban

A diákok éppen kenyérszeletekre helyezték a különböző élelmiszerekből a kapott országok zászlaját. Ahogy ránéztem a listára, úgy véltem, hogy az egyik csapat a fekete olívából lehet, hogy keveset hozott, mert a listájukon szereplő több nemzeti lobogó is tartalmazta a fekete színt. De ügyesen megoldották a problémát, felajánlottak egy pontot, s azért vételezhettek még a feladat megoldásához szükséges rendkívül fontos alapanyagból. Másoknak éppen QR-kód segítségével kellett feladatokat megoldani. Országos földrajzverseny döntőjét szervezte és bonyolította le a dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ Gimnázium. Az ország különböző részeiből érkeztek diákok, akik be szeretnék bizonyítani, hogy szeretik és tudják is a földrajzot.

A Barangoljuk be a világot! országos földrajzverseny támogatással valósult meg.

A Barangoljuk be a világot! földrajzverseny 2016-ban indult útjára.

A 7-8. osztályos általános iskolásoknak hirdetik meg azóta minden esztendőben. Először csak Dunaújváros általános iskoláinak szervezték meg, de olyan népszerű volt a vetélkedő, hogy úgy érezték a 2021/22-es tanévtől országos megmérettetéssé is bővítik.

Ötlet, kreativitás és a diákság digitális felkészültsége is szükséges a földrajztudás mellett, hogy sikert érjenek el. A verseny házi gazdáit a Pannon középiskolát, két tanáruk Jakab Beáta és Cser Ádám képviseli. Az ő munkájukat dicsérte a mostani verseny is, amelyre már több mint 100 csapat jelentkezett az ország legkülönbözőbb részeiről. A verseny minőségét garantálja az is, hogy a tehetséggondozás ügye mellé támogatóként állt a Kulturális és Innovációs Minisztérium, amely a Nemzeti Tehetséggondozó Program révén támogatja ezt a versenyt.

Ötlet, kreativitás kell még a földrajztudás mellett.

Pleszné Antal Ágnes, a Pannon Gimnáziumnak a szervezési és koordinációs igazgatóhelyettese a versenyről elmondta:

- Az idén már 103 csapat nevezett erre a versenyre az ország minden részéről. Az első két fordulót online bonyolítottuk le. Ez alapján dőlt el, hogy melyik az a tíz csapat, amely lehetőséget kapott arra, hogy a döntőn részt vehessen. Kollégáink igyekeznek érdekes és változatos feladatokat kidolgozni, a szervező csapathoz csatlakozott Pachmann Péter is, aki saját otthonukban segítette a döntőbe jutott csapatokat felkészülni, hogy az általuk választott turisztikai desztinációról a legjobb promóciós filmet el tudják készíteni.