Felújítják Fejér második legnagyobb orgonáját

Fotó: Horváth László – duol

A munkafolyamatot több szakaszra bontja

– Ahogy összegyűlik a pénz, úgy fogja teljesíteni a felújítást az orgona működését folyamatosan biztosítva. Az első szakaszra 2.200.000 Ft van előirányozva. Ehhez pályázatból 700.000 forint került elnyerésre. Mellé sikerült 1 500 000 Ft-ot március 31-gyel bezárólag a lakosság adományaiból összegyűjteni. Így elkezdődhetnek a munkálatok. Támogatásukat továbbra is várjuk, hogy a felújítási munkálatok további szakaszai is megvalósíthatóak legyenek. Továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket, és várjuk az Önök támogatását. Az alábbi bankszámlára küldhetik felajánlásaikat: Számla tulajdonosának neve: Mezőfalvi Római Katolikus Plébánia bankszámlaszám: 11101002-19821450-36000001 közleménybe: "orgonafelújítás" A templomban elhelyezett gyűjtőláda továbbra is rendelkezésre áll. Akinek erre nincs lehetősége, személyesen kereshet bennünket: Horváth István könyvtáros, Molnárné Troppert Mária, tel. +36 70-796-6986

Amint hallottuk nagy munkálatok vették kezdetét a mezőfalvi templom orgonájának rendbetétele érdekében. Remélhetőleg az idők előrehaladtával minden ütem megvalósulhat majd és újra teljes hangarzenáljában szólhat a mezőfalvi templom orgonája.