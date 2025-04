Ingatlan Tegnap, 7:30

Nincs pénze még egy panelre sem? Vegyen házat inkább! (képgalériával)

Ha már elkeseredett a városi ingatlanárak láttán, és úgy érzi, a panellakások is egyre elérhetetlenebbek, akkor most figyeljen: van megoldás! Egy olyan lehetőséget mutatunk, ami nem csak a pénztárcáját kíméli, de egy kis ügyességgel és fantáziával álomotthonná is válhat. Bemutatjuk a nagykarácsonyi felújítandó házat, ami mindössze 16 millió forintért az Öné lehet – nem, ez nem elírás.

Az ingatlanbazárt nézegetve, a szokásos panelek és túlárazott lakások között bukkantunk rá egy figyelemfelkeltő címre: Nagykarácsonyi felújítandó ház. Rákattintottunk, és kiderült, hogy ez nem csak egy újabb hirdetés – hanem egy valódi lehetőség azoknak, akik nem riadnak vissza egy kis felújítástól, cserébe viszont nagyot nyerhetnek. Akár álomotthon is lehet később ez a nagykarácsonyi felújítandó ház

Fotó: ingatlanbazar.hu Nagykarácsonyi felújítandó ház, ahol új életet kezdhet A 72 négyzetméteres családi ház Nagykarácsonyban található, egy közel kétezer-kétszáz négyzetméteres, rendezett telken. Az ingatlan vegyes falazatú, stabil alapokon nyugszik, és bár felújításra szorul, igazi kincset rejt magában. Három szoba – két háló és egy nappali –, két bejárat, valamint a fűtéshez vegyestüzelésű kazán és villanybojler biztosítja az alapot egy kényelmes vidéki élethez. Amit a pénzéért kap Óriási telek: 2157 m² – kert, veteményes, kutyafuttató, vagy akár egy nyári konyha is simán elfér.

Melléképületek: Egy 40 m²-es melléképület és egy 15 m²-es pince – műhelynek, tárolónak vagy vendégháznak.

Parkolás: Autóbeálló is tartozik hozzá.

Csendes környezet: Ideális azoknak, akik megunták a városi nyüzsgést és a szomszéd fúróját. Kinek ajánljuk? Ez az ingatlan tökéletes választás lehet fiatal pároknak, akik első otthonukat keresik, és szívesen belevágnának egy felújítási projektbe, vagy családoknak, akik tágas kertet, természetközeli környezetet és nyugalmat szeretnének, de befektetőknek is ajánlható, akik meglátják a lehetőséget a vidéki ingatlanpiacban. Ne hagyja ki! Nézzen szét Nagykarácsonyban, ahol még mindig lehet házat venni panelár alatt.

Nagykarácsonyi felújítandó ház Fotók: ingatlanbazár

