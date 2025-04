Új lakója van a Piac téri gólyafészeknek - Hétfő reggeli nagy szerelem

A mezőfalvi gólyák idei története nem nélkülözte a drámát és az izgalmakat. Egy tragikus baleset, majd heves küzdelem után végül kialakult az új páros a Piac téri fészekben. Most már nyugodt napok és boldog kelepelés köszöntött be a település fölé, remélve, hogy sikeres költési időszak vár a gólyapárra.

Csőröznek a mezőfalvi gólyák

Fotó: Horváth László - duol

Mezőfalvi gólyák

Eléggé zajosan alakult a boglyalakás története az elmúlt napokban. Ahogy az embereknél, úgy az állatoknál sem egyszerű, vagy mondhatjuk, nem egészen feszültségmentes a családi élet. Pár napja még négy gólya keringett a fészek körül. Ebből hárman komoly csatát vívtak a lakhatásért. A negyedik, valószínűleg a tojó, csendesen félrehúzódott a közeli légvédelmi sziréna tetejére. Úgy volt vele, oldják meg a fiúk, elvégre az ő kegyeiért folyik a harc.

Sajnos az egyik gólya még a veszekedés előtti időben, áramütés miatt elpusztult, így az üresen álló fészekért többen is harcba szállhattak. Mára már letisztult a képlet, és csak egy gólyapár maradt fenn. A legerősebb és a legszebb nyerte el a tojó szerelmét.

Már a múlt héten nagy egyetértésben rendezgették a fészket. Kelepelés is volt bőven. Április 28-án, hétfő reggel pedig a lakókörnyezet is tanúja lehetett: gólyáéknál igencsak nagy a szerelem. A hím úgy csókolgatta a tojót a fészekben, hogy még az arra járók is belepirultak.

Szakemberektől tudjuk, hogy még nem késő a tojások lerakása, így lesz idejük a fiókáknak megerősödni a hosszú útra.

Az áramütést okozó oszlopszámot Pethes Bálint, mezőfalvi önkéntes tűzoltó és állatmentő jelentette le a megfelelő helyre. Remélhetőleg többet nem fordul elő ilyen szerencsétlenség.