Ünnepi ételajánló 3 órája

Krúdy Gyula sonkapörköltje és a húsvéti vidám karaj (videóval)

Hagyomány volt, hogy a Dunaújvárosi Hírlap rendszeresen közölt ünnepi recepteket. Most a DH internetes felületén, a duol.hu-n folytatjuk a bevett szokásunkat. Ezúttal azonban nem komplett menüket ajánlunk, hanem néhány kevesbé ismert receptet, amelyeket a böjt befejeztével önállóan, magában is elfogyaszthatunk. Köztük van Krúdy Gyula egyik kedvence is.

Krúdy Gyula alakja megkerülhetetlen, ha az irodalom és a gasztronómia kapcsolatát vizsgáljuk. A legegyszerűbb ételekről is igen mívesen, szórakoztatón írt. Életművének jelentős része az étel művészetéről szól. A húsvéti ételajánlónkban először egy Krúdy-féle sonkapörkölt receptjét osztjuk meg olvasóinkkal. Az eredeti recept nem maradt fent, Hargitai György mesterszakács, a Magyar Konyha egykori főszerkesztője, több gasztronómiával foglalkozó könyv szerzője, illetve társszerzője elsőként a Tükör cím magazin 1974. januári számában találkozott a recepttel, vagyis Krúdy lányának, Krúdy Zsuzsannának a visszaemlékezésével. Krúdy Gyula szerette a gyomrát. Egyik kedvence a sonkapörkölt volt. Fotó: receptletoltes.hu Ezek szerint Krúdy nagy becsben tartotta a sonkapörköltet, méghozzá főtt sonkából készítve. A múló évek során egy olyan recept is elfogadottá vált, amely nyers füstölt sonkát használ a pörkölthöz. Mi most a főtt variációt közöljük. Ezzel kapcsolatban Hargitai György elmondta, nem szokta a gyorsérlelésű sonkákat ajánlani, de ennél a pörköltnél nyugodtan használható. Nos, akkor lássuk a Krúdy-féle sonkapörköltet! Krúdy Gyula a főtt, füstölttel kedvelte Hozzávalók: 90 dkg csont nélküli főtt füstölt sonka (lapocka, tarja vagy csülök is lehet), 30 dkg vöröshagyma, 2 paradicsom (20-25 dkg), 2-3 lecsópaprika (15 dkg), 3 gerezd fokhagyma, fakanálnyi zsír (5 dkg), 1 kiskanál só, 1-1 csapott mokkáskanál őrölt kömény és őrölt fekete bors, 1 evőkanál sűrített paradicsom, 1 csapott evőkanál pirospaprika, jó késhegynyi darált csípős paprika, 4 dl víz vagy füstölt lé

A körethez: fakanálnyi (5 dkg) zsír, szalonnabőr, 40 dkg tarhonya, 1 liter víz (részben vagy egészben füstölt lé is lehet), só, 1 mokkáskanál őrölt fekete bors, 1 csapott kiskanál pirospaprika. Elkészítés: 1. A sonkát 2 centis kockákra vágjuk. A zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát finomra, a paradicsomot és a paprikát apró kockákra vágjuk. A fokhagymát pépesre zúzzuk.

2. A zsírt lábasban megforrósítjuk, a hagymát rárakjuk, pár perc alatt üvegesre fonnyasztjuk, közben kicsit sózzuk, a köményt és a borsot rászórjuk. Nagyjából félidőben hozzáadjuk a paprikát és a fokhagymát is. Két deci vízzel fölöntjük, és addig pároljuk, míg újra a zsírjára nem sül. A sűrített paradicsommal egy kicsit tovább pirítjuk, majd a pirospaprikával meghintjük, a paprikakrémmel tüzesítjük. Ezután 3-4 deci vizet öntünk rá, lefedjük, kis lángon tovább dinszteljük a pörköltalapot Menet közben a pörkölt elfövő levét minidig csak egy kevés vízzel, vagy füstölt lével pótoljuk. A főtt füstölt hús majd csak a legvégén kerül az ételbe, a sűrű szaftba, és pár perc alatt készre főzzük a pörköltünket.

3. A körethez a zsírt lábasban megforrósítjuk, ha van szalonnabőrként vagy a füstölt húsról lefejtett bőrkénk, azt is dobjuk bele. A tarhonyát rászórjuk, és kevergetve színesre pirítjuk. Közben a vizet (füstölt levet) fölforraljuk. A piruló tarhonyát megsózzuk, megborsozzuk, a végén a pirospaprikát hozzákeverjük, majd a forrásban lévő vízzel fölöntjük. Lefedve, kis lángon addig főzzük, míg a tetejéről láthatóan elfőtt a folyadék. Ekkor félrehúzzuk, a fedele alá tiszta konyharuhát fektetünk és a tarhonyát így, a saját gőzében hagyjuk teljesen megpuhulni.

Legvégül utófűszerezünk és tarhonyával körítve, sok savanyúság kíséretében kínáljuk.

A "Vidám" karaj nem kimondottan húsvéti étel, de nagy hibát nem követünk el azzal, ha a családunknak, a vendégeinknek ezt szolgáljuk fel. Egy kicsit macerás, de megéri az időt rászolgálni, igen jól mutat az ünnepi asztalon. Akkor most nézzük, hogyan is készül a "Vidám" karajszeletek elnevezésű mestermű. Hozzávalók: 1,5 kg nagyobb átmérőjű kicsontozott sertés-rövidkaraj egyben, 1 db közepesen vastag egyenes sárgarépa, 1 hosszabb közepesen vastag kolbász, 1 vékonyabb szál póréhagyma vagy vastagabb újhagyma, só, őrölt fekete bors, 2 evőkanál csemege paprikakrém, 2 evőkanál mustár, 3 evőkanál olaj

A tálaláshoz: salátalevelek, reszelt sárgarépa, reszelt cékla, reszelt cukkini, reszelt retek, párolt spenót, paprika, paradicsom, készen kapható salátakeverék, konzervkukorica, ezersziget öntet (lehet másféle öntet is).

Elkészítés: 1. Ennél a fogásnál az előkészületeknek különösen fontos szerepük van: nagyon oda kell figyelni a hús töltésére, mert egy egybensült karajról van szó, amit fölszeletelve „arc”-formát kapunk.

2. A répákat egyenletes ujjnyi vastagságúra faragjuk, kétszer olyan hosszúak legyenek,mint a karaj, mert ebből lesz a két „szem”. Az sem baj, ha ehhez 2-2 répát kell összeilleszteni. Ekkor fogjuk a húst, és ahová a „szemeket” gondoljuk, hosszú keskeny késsel felszúrjuk. Ezekbe a „szem” járatokba belenyomjuk a répát. Répa helyett hasonló vastagságú, bőrétől megfosztott kolbász is lehet a szeme.

3. Következik a „száj”: ahová ezt gondoljuk, ott felszúrjuk megint a húst, de most inkább keskeny pengéjű hosszú késsel, amit megmozgatunk – hogy jó „járat” legyen. A kolbászt hosszában, lapjában óvatosan kettévágjuk, és az egyik felét a „száj” járatába toljuk. Ha most megnézzük a husit, egy vigyorgó „arcot” kell látnunk. Kolbász helyett hasonló vastagságú sárgarépa is lehet a szája.

Ezt még tovább lehet cifrázni úgy, hogy a kolbászból hosszában levágunk egy vastagabb csíkot, és ebből varázsoljuk oda az „orrot”. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a karaj átmérője nagyobb, és minden elfér benne „mértani pontossággal.” Kolbász helyett elvékonyított póréhagyma vagy újhagyma is lehet az orr.

4. Ha minden kész, a karajt spárgával körbekötözzük. Sóval, borssal, paprikakrémmel és mustárral bedörzsöljük. Egy tepsibe tesszük, olajjal meglocsoljuk, egy kevés vizet öntünk alá és alufóliával letakarjuk. Közepesen forró sütőben (180 ºC; légkeveréses sütőben 165 ºC) 1 óra 15 percen át sütjük-pároljuk. Az utolsó 20 percre levesszük róla a fóliát, hogy a pecsenye szép pirosasra sülhessen. Amikor kész, a tepsiből kiemeljük, és 10 -15 percig hűlni hagyjuk.

5. Következhet a tálalás. A húst kisujjnyi vastag szeletekre vágjuk, és egymástól 2-3 centi távolságra tálra rajuk. Most „hajkoronát” varázsolunk hozzá! A „frizura” nem egységes – hiszen az életben is sokszinű haj létezik. Az egyiket körberakhatjuk reszelt répával, a másikat cukkinival az egész fantázia kérdése!

6. Ehhez a nagyon mutatós pecsenyéhez „köretként” sok-sok zöldséget összevágunk, de használhatunk kész salátakeveréket is. Összeforgatjuk, és a salátaöntettel meglocsolva tesszük a hús mellé.

A Diós nudli boros szilvaraguval. Fotó: receptletoltes.hu Végül ajánlunk egy édességet, a Diós nudlit boros szilvaraguval. Hozzávalók: A tésztához: 50 dkg lisztes fajtájú burgonya, például sárga héjú burgonya, só, 15-18 dkg finomliszt (a fele Graham-liszt is lehet) – a nem lisztes fajtájú burgonya 20-25 deka lisztet is felvesz, 2 dkg szobahőmérsékletű vaj vagy sütőmargarin, 1 tojás.

A tészta nyújtásához: finomliszt, a forgatáshoz 20 dkg dió, a szilvaraguhoz: 50 dkg szilva, 5 dkg vaj, 3 evőkanál kristálycukor, 1,5 dl édes vörösbor, fél kiskanál őrölt fahéj Elkészítés: 1. A burgonyát héjában, enyhén sózott vízben megfőzzük, meghámozzuk, és még melegen áttörjük. Amikor kihűlt, az összes többi tésztához valóval összegyúrjuk és cipót formálunk belőle.

2. Egy kis darab tésztát ellenőrzésképpen gyöngyözve forró vízben kifőzünk. Ha túl lágy, egy kevés lisztet, ha túl kemény, egy kis vajat gyúrunk bele. Belisztezett gyúrólapon 0,5 centi vastagságúra nyújtjuk, majd 3 centi hosszú és 0,5 centi széles csíkokra vágjuk. Kezünket belisztezve mindegyiket kissé megsodorjuk. Az így kapott nudlikat forrásban lévő, enyhén sózott vízben megfőzzük, majd leszűrjük, hideg vízzel leöblítjük és lecsöpögtetjük.

3. A diót egy vágódeszkán késsel durvára aprítjuk. Zsiradék nélkül egy serpenyőben aranyszínűre pirítjuk. A nudlit beleforgatjuk és tálalásig melegen tartjuk.

4. Közben a szilvát (ha nincs szezonja jó a befőtt vagy a fagyasztott is) kimagozzuk, négybe vágjuk. A vajon a cukrot kevergetve világosbarnára karamellizáljuk. A szilvát belerakjuk, megforrósítjuk, a borral fölöntjük és 6-7 percig pároljuk, közben a fahéjjal fűszerezzük. Tálaláskor a nudlit a szilvaraguval körülöntve kínáljuk. Most már nincs más hátra, mint bevásárolni, majd birtokba venni a konyhát. (Forrás: receptletoltes.hu)

