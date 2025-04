Így nem valósul meg a rendelőintézet négymilliárd forintos felújítása

„A Tisza Párt és Brüsszel sunyi alkuja több tucat kórház és rendelőintézet felújítását állította meg! A következő hetekben be fogom mutatni a tervezett kórházi felújításokat és mentőállomás-felújításokat, amiket a blokkolt forrásokból valósítanánk meg. Mindenkinek joga van tudni, hogy mitől fosztotta meg a Tisza Párt Manfréd Weberrel karöltve a magyar embereket. Ráadásul Kollár Kinga kijelentése azt is világossá teszi, hogy a Tisza Párt számára a magyar emberek nem emberek, hanem eszközök. Ha az ellenzék erősödéséhez az kell, hogy az emberek még rosszabbul éljenek, akkor ők ezt láthatóan elfogadhatónak tartják “- írta közösségi oldalán Takács Péter egészségügyi államtitkár a számos blokkolt kórházi felújítás kapcsán.

Takács Péter államtitkár által közzétett listán a Szent Pantaleon Kórház is szerepelt közel 4 milliárd forinttal. A Tisza párti Kollár Kinga által említett blokk miatt elmaradó kórházi felújítás révén a rendelőintézet felújítása.

Takács Péter államtitkár által csatolt listán a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet is szerepelt közel 4 milliárd forintos összeggel.

Elmarad 4 milliárd forintnyi kórházi felújítás

Dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselőt, a kórház korábbi igazgatóját kérdeztük, hogy mi marad el a 4 milliárd forint visszatartásával:

– Ez az összeg a rendelőintézet komplett felújítását szolgálta volna. Ebbe beletartozik a teljes energetikai megújítás, a falak hőszigetelése és a tetőszigetelés is, hiszen nagyon sok probléma van a beázással, és komoly gondot okoz az is, hogy nem szigetel a tető. A rendelő intézetbe beteg, sokszor nehezen mozgó emberek járnak. Így az egyetlen liftünk meghibásodása esetén gyakorlatilag nagyon sokak számára lehetetlenné válik, hogy igénybe vegye az ellátásokat. Ebből a pénzből szerettünk volna még egy külső liftet építeni. Korábban körülbelül 30 százalékában sikerült megvalósítanunk a belső korszerűsítést is, s most ezzel az eu-s támogatással az egész belső tér megújítására sor kerülhetett volna.

1952-ben adták át a rendelőintézetet. 73 év után újulhatott volna meg teljesen.

– Mi a véleménye a Tisza Párt, illetve a Kollár Kinga képviselő kijelentéséről?

– Azzal, hogy minden téren megakadályozzák, hogy a magyar emberek hozzá jussanak pályázatok révén az EU rendelkezésre álló forrásaihoz, azzal a lakosságnak okoztak ezzel kárt. Konkrétan nekünk dunaújvárosiaknak, azzal, ha nem tudunk felmenni a lifttel, ha beázik a rendelő, ha nem megfelelőek a gyógyításhoz a körülmények. Kollár Kinga ezzel a felszólalásával nyilvánvalóvá tette, hogy politikai hasznot akarnak abból szerezni, hogy a lakosságnak romlanak az életkörülményei. Ők a dunaújvárosi emberek kárán szeretnének választási előnyhöz jutni. Ez tényszerűen nézve hazaárulás, hiszen azért tesznek meg mindent, hogy a hazájukban legyen mindenkinek minél rosszabb, csak azért, hogy ők hatalomhoz jussanak. Tehát az ország ellen dolgoznak, az embereknek legyen minél rosszabb, hogy ők hatalomhoz jussanak.