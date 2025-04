Mindjárt beindul az ízirájder az utakon, ezzel mindenkinek számolnia kell

A segédmotoros kerékpárok előnyei között kiemelkedik az egyszerűség és a gazdaságosság. Nem kell hozzájuk műszaki vizsga, regisztrációs adó, vagyonszerzési illeték, sőt, még forgalmi engedély sem. Egy adásvételi szerződés elegendő, amely alapján kötelező biztosítást kell kötni, de az is minimális összegű. B kategóriás jogosítvánnyal is vezethetők, valamint 14 éves kortól AM jogosítvánnyal is, így sok középiskolás számára is elérhető közlekedési forma a kismotoros közlekedés - tájékoztat társoldalunk a magyarnemzet.hu.

A kismotor nagy súlyt is épes megmozgatni

Fotó: Zsedrovits Enikő

Nagyjából az ötvenes-hatvanas évek fordulójára tehető, amikor Magyarországon elkezdtek meghonosodni az 50 köbcentis kismotorok, sőt, Berva és Panni néven hazai gyártású modellek is felbukkantak a vas-műszaki boltokban. Tömegesen azonban nem ezek a bájos, de kezdetleges szerkezetek, hanem a szocialista importból érkező, változatos minőségű járgányok (Simson, Romet, Komar, Jawa Mustang stb.) terjedtek el az utakon - írja cikkében társoldalunk a magyarnemzet.hu.

A kismotor és a pozitív-negatív lista

A segédmotoros kerékpárok előnyei között kiemelkedik az egyszerűség és a gazdaságosság. A járművek fogyasztása rendkívül alacsony – 2-3 liter száz kilométeren –, ami különösen vonzóvá teszi őket a jelenlegi üzemanyagárak mellett.

Ennek ellenére az utóbbi években csökken a népszerűségük, elsősorban a sebességkorlátozások miatt: a KRESZ szerint legfeljebb 40 km/h-val lehet közlekedni velük, ami főként városon kívül jelent komoly korlátot. Emiatt többen szabálytalanul gyorsabb járműveket álcáznak kismotornak, ami azonban súlyos következményekkel járhat – bírság, hatósági eljárás, biztosítási problémák.

Ütközéskor mindig a motoros jár rosszul – Bár egy motor sokkal könnyebben manőverezhető, mint egy négy- vagy annál is több kerekű jármű, azaz gyakran még az utolsó pillanatban is ki lehet védeni egy balesetet, de ez sajnos nincs minden esetben így – magyarázza Molnár Edvin, a Road Wanderers Túra Chopper Motoros Club Egyesület elnöke. – Ha bekövetkezik egy ütközés, akkor szinte mindig a motoros jár rosszabbul, hiszen őt nem veszi körül kasztni, ami megvédené. Ugyan számos kétkerekű fel van szerelve bukócsövekkel vagy úgynevezett bukógombákkal, ám ezek többnyire csak eséskor és csúszások esetén nyújtanak védelmet a motoros számára, ütközés esetén nem. Ugyanez igaz a protektorokkal megerősített ruházatunkra is, nagy sebességű becsapódáskor pedig a legjobb bukósisak sem képes százszázalékos védelmet biztosítani. Ezért tavasszal a szokottnál is körültekintőbben kellene közlekednünk.

A jövő a nagyobb, rendszámmal ellátott 125 köbcentis motorok és elektromos robogók felé mutat, amelyek megbízhatóbbak, gyorsabbak és biztonságosabbak, viszont áruk és fenntartási költségük is magasabb. Az 50-esek tehát háttérbe szorulhatnak, különösen mivel több nyugat-európai városban már ki is tiltották őket a károsanyag-kibocsátás és zajterhelés miatt.

Mindezek ellenére a kismotorozás továbbra is reális és előnyös választás lehet – főként városi közlekedésre. Erről tanúskodik egy személyes tapasztalat is: „Én egy Aprilia Scarabeo-val közlekedem, amely bár már nem új, de még mindig kiválóan működik. Különleges, retró kinézete mellett erőben is meglepően jól bírja – a saját testsúlyomból kiindulva bátran mondhatom, hogy akár két felnőtt ember súlyát is elviseli, még ha hivatalosan csak egy személyes jármű is. Fogyasztása rendkívül csekély, ráadásul a forgalomban való részvételhez nincs szükség műszaki vizsgára. Autós jogosítvánnyal is vezethető, ami szintén nagy előny. A maximális megengedett sebesség 40 km/h, ami városon belül tökéletes, és kisebb bevásárlásokhoz is ideális. Gyors, rugalmas, praktikus – számomra egyszerűen a legjobb megoldás a mindennapokra.”

Összefoglalva:

bár a klasszikus kismotorok piaca és szerepe átalakulóban van, ha valaki tisztában van a korlátaikkal, és tudatosan használja őket elsősorban városi, rövid távú közlekedésre, akkor továbbra is kiváló választás lehetnek.

Emellett sokan hobbiként, életérzésként is tartják őket, hiszen a nosztalgia, a retró stílus és az egyszerű használat élménye is komoly értéket képvisel.