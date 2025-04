Ne gondolják a kábítószer-terjesztők és kereskedők, hogy ezzel vége

Ez év március elsején indult az országos hajtóvadászat a kábítószer-kereskedők, a terjesztők és előállítók ellen DELTA akcióprogram elnevezéssel. Orbán Viktor miniszterelnök Horváth Lászlót, a Fidesz-KDNP Heves vármegyei országgyűlési képviselőjét nevezte ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossá. Az akciósorozat indulása óta eltelt közel két hónap értékelésére kérte társoldalunk, a heol.hu a kormánybiztost.

A kábítószer-kereskedők közül többet kivontak Fejérben is

Fotó: FVMRFK

Horváth László azzal kezdte, hogy március eleje óta több mint 2000 eljárást indított a rendőrség az akciók során.

– Országosan több száz kilogramm kábítószer került lefoglalásra. Lényegesen csökkent tehát a piacon lévő drog mennyisége. Ez azért is nagyon fontos, mert a fogyasztás csökkenésével a fogyasztók száma is alacsonyabb, s ami nagyon lényeges, kevesebb az újonnan belépő fogyasztó is. Azt gondolom, hogy ez az akciósorozat – amely egyébként ezután is folyamatos lesz – megmutatta, hogy a rendőrség felkészült és alkalmas ennek a rendkívül fontos feladatnak az ellátására.

Ne gondolják tehát a kábítószer-terjesztők és kereskedők, hogy ezzel vége.