Több volt ez, mint egy tál étel – húsvéti szeretetakció a hajléktalan szállón

Emlékezzünk együtt Krisztus feltámadására! Ezzel szólította meg a jelenlévőket Kovács István, dunaújvárosi görögkatolikus parókus, aki megszentelte a feltálalt ételeket a Jót Szívből - Dunaújvárosért! akciócsoport jótékonysági eseményén húsvét ünnepén Dunaújvárosban. Mellette derűs hangnemben adott biztatást az ott élőknek arra, hogy hittel éljék a mindennapjaikat és bízzanak a sorsuk javulásában. Vele a szertartás után beszélgettünk.

Kovács István és a Jót Szívből - Dunaújvárosért! akciócsoport tagjai Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Szinte barátként jött be ezen az ajtón!

– Barátként is, és szinte úgy, mint ha hazajöttem volna hozzájuk. A Petrás Gáborékkal nagyon szerencsés idejönni, hiszen ilyenkor az ember biztos lehet abban, hogy ők valóban „Jót – Jó szívvel” fognak adományozni az itt élőknek. Nagyon dicséretes a módja, ahogy az emberekkel foglalkoznak. Arra bíztatok másokat is a városunkban, hogy tessék csak, lehet hasonlót más alkalmakra, másoknak is szervezni. A csoportjuk gondosan tervezett és szervezett és hiba nélkül bonyolították le ezt az itteni ünnepet. Azok élvezhették ezt a csodát, akik ténylegesen rászorultak. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert sokan vagyunk, akik panaszkodunk, de szerencsére még soha nem voltunk ilyen helyzetben, mint az itt élők.

– Egy kis hitet adott ezeknek az embereknek

– Mindig felfelé! Ez a lényeg. Krisztus feltámadása nem azt jelenti, hogy le, hanem azt, hogy fel! Pontosan azért gyönyörű, amikor úgy köszönünk ilyenkor, hogy „Föltámadt!” és ez megerősíti a hitünket.

Ezt az eseményt is a szívügyének tekintette Petrás Gábor a Jót Szívből - Dunaújvárosért! akciócsoport vezetője

– Ennyi idő után még mi is szívszorítónak érezzük ezt az eseményt. Ember és isten közeli ez a nap a feltámadás okán. Másrészt hozzánk is nagyon közel áll azt itt lakók sorsa. Különöse elhivatott ebben a dologban a társunk, Szűcsné Nagy Zsuzsanna, akit eltéphetetlen szálak kötnek ide, és szinte mindent egyedül szervezett meg erre az alkalomra. Sikerült jelentős dunaújvárosi vállalkozásokkal összefogni azért, hogy ez a mai programunk az ajándékozással megvalósulhasson. Megtisztelő, hogy Kovács István parókus úr is elfogadta a felkérésünket és egy kis szertartással Krisztus feltámadásának emléknapján egy kicsit szebbé, jobbá tettük az itt élők ünnepnapját. Tőle példamutatásként hallhattuk, hogy”Mindig előre és följebb!” Én is azt gondolom, hogy mindig meg kell újulnunk, és meg kell találnunk a környezetünkkel azt a közös hangot, amivel előrébb tudunk jutni, és tudunk segíteni másokon. A Jót - Szívvel Dunaújvárosért akciócsoport célja az, hogy szükség esetén mindig segítsünk egy-egy intézményen.