Hétköznapi hős a katedrán: díjra jelölték a dunaújvárosi tanárnőt

Idén az oktatás kategóriában jelölést kapott Pataki Attiláné Gyöngyi, dunaújvárosi lakos. Gyöngyi neve ismerős lehet már számunkra, hiszen 2023-ban a TV2 Szerencsekerék című műsorában megnyerte a főnyereményt, ami nem volt más, mint egy autó.

Fotó: TV2

Megtisztelő a jelölés

– Azt mondják, hogy a tanulás soha nem ér véget, és ez az én életemben is mindig így volt. Hosszú tanulmányi utat jártam be, mire megszereztem diplomáimat. Számtalan lehetőségem adódott az éltem során, hogy más pályát válasszak, ám valahogy mindig az oktatásé lett a főszerep.

Gyöngyit fiatalkorában nagyon vonzotta a színészet, örömmel lett volna színésznő, és mosolyogva hozzátette: – Ha jobban belegondolunk, valahol ez is teljesült, hiszen minden nap előadást tartok, csak nem a színházban, hanem az iskolákban.

Jelenleg is több iskolában tanít, és nagyon szereti a diákjait. A tanítás számára nem csak munka, hanem hivatás, amiben nap mint nap örömét leli. Hisz abban, hogy a kívánságok valóra válnak, csak nagyon akarni kell őket.

Sokan a TikTok-on keresztül ismerték meg, ahova úgy került fel, hogy a tanítványai kiszúrták, van saját fiókja, és arra kérték, ossza meg a kémiai kísérletekről szóló videókat azokkal is, akik nem látnak ilyesmit a mindennapjaikban. Az első videó nagy sikert aratott, sokan megnézték, és kérték a folytatást. Elhivatott munkásságát a Nők Lapja is figyelemmel kísérte, és úgy vélték, hogy méltó a jelölésre. Gyöngyinek nagyon jól esik, hogy munkája miatt kapta a jelölést, és ha már eddig eljutott, jó lenne egy kicsit előrébb kerülnie. Persze, ha nem így lesz, akkor sem lesz szomorú, hiszen számára már az is óriási elismerés, hogy olyan megtiszteltetésben részesült, mint a nevezés.