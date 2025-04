Tuti tippek a séftől: így lesz tökéletes a húsvéti sonka

Maradjon a vízben

– Ha már megfőtt, akkor maradjon a vízben, s ott hűljön ki. Akkor lehet szépen szeletelni, akkor nem szárad ki, akkor lesz zamatos, ízes, szaftos. Ne legyünk türelmetlenek, megéri.

– Tojás is megfőzzük a vízben?

– Csak akkor, ha nem akarjuk a sonka főzőlevét felhasználni. A tojás héját előtte ugyanis mindenképpen fertőtleníteni kellene.

Mikor és mivel együk?

Kelemen Zsolt még azt is elmondta, hogy ők mindenképpen sós kalácsot, tormát, zöldséget esznek hozzá, de az édesanyjának mindig süt édes kalácsot is. Ők ugyanis azzal szeretik enni sonkát. Az is családonként változik, hogy ki, mikor ül le főtt sonkát enni. A türelmesebbek a húsvér hétfőt kezdik ezzel, de vannak, akik már vasárnak, mások urambocsá´már a szombaton sem tudnak ennek az ínyencségnek ellenállni.