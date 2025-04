Torta hegyek, sörhiány és banánláz – ilyen volt a húsvét Dunaújvárosban a hetvenes években

Az alapvető élelmiszerek készleten voltak, és még bőven akadt vaj, margarin, sőt: a városlakók olyan bőségben válogathattak konzervárukból, hogy huszonhatféle szardínia közül választhattak: húsvéti ételekhez persze nem csak hal kell – de nem árt, ha van belőle pácolt is, Csehszlovákiából például.

Aki citromra vágyott, szinte már úszni is tudott benne, annyi volt – narancs még váratott magára, de ígérték, hogy lesz, és még banánra is lehetett esély. Aki inkább borban és szörpben kereste az ünnepi hangulatot, nem csalódott: 70 féle bor és 12 fajta gyümölcsszörp árasztotta el a boltokat, sőt, a szódázáshoz is akadt szifonpatron bőséggel - foglalta össze a húsvéti kínálatot a Dunaújvárosi Hírlap 1972-ben.

A húsvéti ételek kínálata csak részben volt bőséges Fotó: DH-archív

Húsvéti ételek kínálata a hetvenes években

A húsvéti sonka kedvelőinek 400 mázsa füstölt áru állt készen a boltokban, a húsipar pedig 110 mázsa sertés- és 30 mázsa marhahúst ígért az ünnepekre. De minden ünnepnek megvan a maga kis drámája: 1972-ben például a dióbél ellátás volt kérdéses. Az illetékes szerv képviselője megnyugtatott mindenkit, hogy mák lesz elég – de a bejgli nem mákkal az igazi mindenkinél.