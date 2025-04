Közismereti versenyben értek el sikereket a Hildes diákok

Az idei tanévben is meghirdették az Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Versenyt (#OSZKTV), amelynek döntőjét április 12-én rendezték meg a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskolában és amelyen a Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola diákjai is érdekeltek voltak. A verseny során a matematikai gondolkodás, a természettudományok, az informatika ismerete mellett a zsűri értékelte a tanulók nyelvi kifejezőkészséget, tényszerűségét is. A Hild középiskola több elismeréssel térhetett haza.

Hild középiskola diákja Gulyás Milán dobogós lett. Forrás: facebook/ dunaújvárosi szc

A háromfordulós közismereti versenyre a reál tantárgycsoportban 810 tanuló nevezett, s közülük a Hild középiskola végzős kőműves tanulója, Gulyás Milán a döntőben a 3. helyezést érte el! Milánért még szorítunk az #SZKTV verseny kapcsán, hiszen ott is finalista!

Komplex tantárgyakban is szépen szerepelt a Hild középiskola

A közismereti komplex tantárgycsoportban 352 tanuló indult, háromfős csapatokban.

Ebben a mezőnyben a Hild 10. évfolyamos asztalos tanulói, Nagy Timót, Pinczési István Dániel, Tar Bendegúz Gábor is remekül szerepeltek, hiszen országos szinten az 5. helyezést szerezték meg!

A komplex tantárgycsoport versenyében is jeleskedtek.

A diákok felkészítő tanárai: Kádár Brigitta és Bazsár Imre