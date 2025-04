Fényshow, saját sláger, nosztalgia: a Hild megmutatta, hogy ünnepel egy 70 éves - galériával, videóval

Színes ünnepi műsort adott a Hild iskola

Az ünnepi műsort gitárjáték, karikatánc, egykori diákok videós üzenetei és videós összeállítás is színesítette, amelyben az elmúlt évek leghumorosabb felvételeiből láthatott a közönség egy-egy részletet.

Forrás: DSZC

A Hild-zenekar egy saját dalt is előadott, amelyet kifejezetten a jubileumra komponált a csapat – köztük Kolics Gábor, az iskola volt igazgatója, aki még egy igen megható, személyes verset is előadott arról, mit is jelent számára a Hild. A diákok elénekelték A Pál utcai fiúk musical Mi vagyunk a grund című dalát.

Végül a reflektorfényben együtt láthattuk a Hild egykori és jelenlegi tanárait, munkatársait, mindazokat, akik szíve együtt lüktetett az iskolával az elmúlt hét évtized során.