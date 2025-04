Munka közben haltak meg: riasztó statisztikát közölt a szakszervezet

A Magyar Szakszervezeti Szövetség MTI-nek küldött közleménye szerint a legveszélyesebb ágazat továbbra is az építőipar, raktározás, feldolgozóipar és a mezőgazdaság, a legtöbb halálos munkabaleset pedig a 45-64 éves munkavállalókat éri. A munkahelyi biztonság nem luxus, hanem alapvető jog - jelentette ki a közlemény szerint Zlati Róbert.

Közzétették a halálos munkabalesetek statisztikáit Fotó: Shutterstock

Így alakult a halálos munkabalesetek száma

A MASZSZ elnöke szerint annak ellenére, hogy tavaly 20 százalékkal többen haltak meg a munkahelyükön mint 2023-ban, a kormány még mindig nem veszi elég komolyan a balesetek megelőzését, kevés és nem is elég hatékony a munkaügyi ellenőrzés. Kitért arra, hogy 2024-2025-ben történtek olyan munkavédelmi jogszabályi változások, amelyek miatt a szakszervezetek, így a MASZSZ is hallatta a hangját. Ilyen volt egyebek között egy veszélyes könnyítés, amely szerint bizonyos munkakörökben a hagyományos helyett elég egy általános írásos munkavédelmi "oktatás" és megszűnt a kötelező orvosi alkalmassági - üzemorvosi - vizsgálat is. Ráadásul egyes esetekben munkaerőhiány miatt az orvosokat kényszerűségből más egészségügyi végzettséggel rendelkezőkkel próbálják helyettesíteni - hívta fel a figyelmet.

Munkabalesetek statisztikája 2024. Forrás: mvff.munka.hu

Kiemelte, hogy az idén január 1-jétől a munkahelyi kockázatértékelést az eddigi 3 helyett elég 5 évente elvégezni, ami álláspontjuk szerint szintén nem szolgálja a jobb munkavédelmet. A felsorolt lazítások akár néhány ember egészségébe, életébe is kerülhetnek - szögezte le Zlati Róbert.