Gépjárműadó 2025: mit, hogyan, meddig? – Itt a NAV összes fontos infója

A NAV április 14-én és 15-én hosszított ügyeletet tart a 1819-es infóvonalon, hogy segítséget nyújtson a gépjárműadóval kapcsolatban. A fizetési határidő április 15., de a NAV-Mobil alkalmazáson keresztül egyszerűen, akár részletekben is befizethető az adó. A befizetés utalással is teljesíthető a NAV megadott számlaszámára, a közleménybe az adószámot vagy adóazonosítót kell írni. Az infóvonal ingyenesen hívható, de adóösszegről csak azonosított hívás során adható információ. Egy rövid kisfilmben is elérhető részletes tájékoztató.