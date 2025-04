Ez a változás minden autóst érint: új szabály a forgalmival kapcsolatban

A forgalmi engedélyben eszközölt változás célja az adminisztratív terhek csökkentése és a felesleges ügyintézés megszüntetése - írta társlapunk, a teol.hu. Mint írják, a Totalcar szerint a döntés azért is vált időszerűvé, mert a korábbi szabályokat gyakran megkerülték, így szükségessé vált a forgalmi engedéllyel kapcsolatos szabályozás frissítése.

Április 1-én léptek életbe a forgalmi engedélyt érintő változások Fotó: MW

A motorszám kerül ki a forgalmi engedélyből

2025. április 1-től az újonnan kiállított forgalmik tehát már nem tartalmazzák a motorszámot, bár az továbbra is szerepel a járműnyilvántartásban és a műszaki adatlapokon. A változás megkönnyíti például a motorcserék adminisztrációját, hiszen nem kell új forgalmit vagy törzskönyvet kiállítani. Ugyanakkor a szervizek számára hátrányt is jelenthet, mert bizonyos alkatrészek megrendeléséhez fontos lehet a motorszám is. A szakértők szerint egyes típusoknál a motorszám eleve nehezen hozzáférhető vagy olvasható, így annak hiánya a dokumentumból még inkább megnehezítheti a munkát.

A változtatás tehát könnyebbséget jelent az autósoknak, de a szabályos működés továbbra is kiemelten fontos, különösen eredetvizsgálat vagy motorcsere esetén.

