Erdő Péternek szinte azonnal a Vatikánba kell utaznia

Erdő Péter kiemelte: különösen megrendítő, hogy Ferenc pápa halála egy nappal azután következett be, hogy még húsvéti „Urbi et orbi” áldását adta a világnak. Erdő Péter megerősítette, hogy a Vatikánban már holnap reggel kilenc órakor összeül a bíborosi testület, ahol közösen tanácskoznak az egyház jövőjéről és a további lépésekről. A bíboros elmondta: ő maga is részt vesz majd a konklávén, ahol a következő egyházfő személyéről döntenek - írta a Magyar Nemzet.

Ferenc pápa és a magyarok

Erdő Péter személyes emlékeit is megosztotta a pápáról. Mint mondta, Ferenc pápa magyarországi látogatásai maradandó nyomot hagytak mind a hívek, mind az egyházi vezetők szívében. Nemcsak a közvetlensége és emberközeli gesztusai, hanem a béke iránti elkötelezettsége is kiemelkedő volt. „Nem európaiként szemlélte Európát, hanem latin-amerikaiként, ami különleges és értékes nézőpontot adott hozzá – fogalmazott Erdő, majd hozzátette – fontos, hogy európaiként érzékeljük a világ mozgását.”

Ferenc pápa öröksége mély nyomot hagyott az egyházban – és azon túl is. A következő napok eseményei nemcsak a katolikus világ, hanem a nemzetközi közösség figyelmét is a Vatikánra irányítják majd.