Mégegyszer felbolydult Dunaújváros

Tévedni emberi dolog. A nagypénteki piaci körképünk után ugyanis az alábbiakat írtuk: "Úgy tűnik, a dunaújvárosiak és a környékbeliek a nagy húsvéti bevásárlást már elvégeztek nagypéntek előtt. Ezt érezhették az árusok is, hiszen több stand is üresen árválkodott a piacon nagypénteken." Nos, szombaton azután felbolydult a város, a piacon is megteltek a standok, és vásárlóból is volt bőven. Vagyis korántsem ért véget a húsvéti árufelhalmozás.

Felbolydult Dunaújváros. Az Intersparnál nem volt könnyű bevásárlókocsihoz jutni Fotó: Agárdy Csaba

Telt házas parkolók, felbolydult város

A piaci és a piac környéki üzletek (húsboltok, kenyérboltok, Penny) is nagy forgalmat bonyolítottak le. Ezért nem is lehetett csodálkozni azon, hogy a dunaújvárosi piac környékén parkolóhelyet nem volt egyszerű találni. De a nagy forgalom nem csak a piac környékére koncentrálódott, hanem a város egészére, különös tekintettel a nagy élelmiszerláncok boltjainak környékén. Azt nem mondhatjuk, hogy a nyüzsgés a karácsonyit elérte, de igencsak megközelítette. A LIDL-ben hatalmas volt a tolongás: mindent elmond, hogy még a forgalomtól elzárt területeken is parkoltak az autók.

Az Interspar parkolója is telt házzal üzemelt, itt tetézte a "bajt", hogy bevásárlókocsihoz sem volt könnyű hozzájutni. Az üzlettérben azonban ebből érdekes módon nem lehett sokat tapasztalni. A csemege- és a húspultnál nem állt hosszú sor, pedig ez még egy sima hétköznap is elő szokott fordulni, és a pénztáraknál sem kellett sokat várni arra, hogy fizethessünk. A TESCO esetében erről már nem beszélhettünk, ott azután mind a hagyományos, mind az önkiszolgáló pénztáraknál embert próbáló sorokkal találkozhattunk. (Én bizonyosan egyikbe sem álltam volna be.)

Ami lényeges: a boltok tisztességesen fel voltak töltve áruval, így mindenki kedvére vásárolhatott húsvétra. Most már csak ünnepelni kell.