Még nem múlt el a veszély, pedig a kár már most is nagy

A növények fagytűrő képessége számos tényezőtől függ, köztük a genetikától, fejlődési stádiumtól, mikroklimatikus körülményektől és talajviszonyoktól. Attól, hogy egy gyümölcsfa télen bírja a fagyokat, sajnos nem jelenti azt, hogy tavasszal kirügyezve, a fiatal levelei vagy virágai is elviselnék azokat - olvashatjuk az agrarszektor.hu-n.

Néhány fajtánál már februárban elkezdtek rügyezni a fák. Áprilisban azután jött a fagy

Fotó: agrarszektor.hu

Fagy lehet május közepéig

Hazánkban általában május közepéig lehet számítani talajmenti fagyokra. Ezek a gyümölcsfákat már nem annyira érintik, ám a kiültetett zöldségpalántákat igen. Ha biztosra akarunk menni, akkor a hidegre érzékeny zöldségfajokat (paprika, paradicsom, tök, uborka, tojásgyümölcs) csak május közepe után ültessük ki, vagy ha ez hamarabb megtörténik, a hideg éjszakákon takarjuk fátyolfóliával. Ez egy szerencsejáték is, mert minél előbb érdemes kiültetni a palántákat, hiszen annál előbb kezdenek teremni, és mivel az első őszi fagyokig teremnek, így, ha hosszabb idő adatik nekik, akkor a termésmennyiség is több lesz. De, sajnos minél korábban ültetünk ki, annál nagyobb a fagykár kockázata. Visszatérve a gyümölcsfákhoz. Április elejné az ország több részén jelentős fagykárt szenvedtek a gyümölcsültetvények. Sajnos az utóbbi időben ez egyre gyakoribb. A telek enyhék, így a tavaszi felmelegedésben hamarabb megduzzadnak a fák rügyei, majd a virágok is kinyílnak, ám egy-két éjszakai fagy csúnyán le tudja felezni, vagy akár nullázni az adott évi termést. A kár nagysága függ a lehűlés mértékétől, és a hideghatás hosszától is, valamint attól, hogy ez hány éjszakán keresztül ismétlődik meg. (E sorok írójának a barackfái fagykárt szenvedtek, de a veszteség listán ott van egy szilva- és egy almafa is.)

Az elfagyott virágok jellegzetes tünetei a barnás-fekete színű porzók és bibe. Ezek egyszerű szemrevételezéssel, vagy nagyítóval megfigyelhetők. Ahogy a megdagadt majd leomló virágok is látványosak fagyhatás után, vagy a bebarnult sziromlevelek. A már megtermékenyült virágokból a terméskezdeményeknek is látható az elszíneződése a hideg éjszakákat követően. A védelmi stratégiák kombinálásával (fajtaválasztás, kémiai védelem) jelentősen csökkenthető a tavaszi fagyok gazdasági kockázata. Különösen a bóralapú készítmények és a pontos hőmérséklet-monitorozás bizonyulhat hatékonynak a jövőben, hiszen a klímaváltozás nem csak az enyhe telekben jelentkezik hanem a tavaszi fagybetörésekben is.

(Forrás: agrarszektor.hu)