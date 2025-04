Ezek voltak a szombati nap legfontosabb hírei - 2025. április 26.

A víz Hamiltonjai anno Dunaújvárosba "lopták" Pestről a Forma1-et (képgalériával)

Sporttörténeti előadás-sorozatot indított az Intercisa Múzeum. Először a motorcsónakosok nosztalgiáztak.

Elképesztő luxuskocsikat találtunk Fejérben: fotókon az aszfalt királyai

Egyesek számára a használtautó-piac a takarékos megoldásokat jelenti, mások viszont kizárólag a felső kategóriás kínálatra fókuszálnak. Az utóbbiak körében egyre gyakoribb a hozzáállás: 100 millió forint alatt nem érdemes keresgélni luxusautót. Ez persze nem a realitás talaján álló döntés, sokkal inkább a remény és a fantázia játéka – nevezetesen az Ötöslottó főnyereményének álomszerű összege miatt.

Az én történeteim 35. rész

Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 35. rész.

Ez nem csak egy sorozat, ez egy emlékeztető: Csernobil ötrészes igazsága

1986. április 26-a egy dátum, ami örökre bevésődött a történelembe. A napra pontosan 39 évvel ezelőtt bekövetkezett Csernobil tragédiája nemcsak egy atomerőmű robbanásáról szól, hanem az emberi mulasztás, elhallgatás és bátorság történetéről is. A 2019-es minisorozat új megvilágításba helyezi mindezt – megrázó őszinteséggel.

