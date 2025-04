Ezek voltak a szombati nap legfontosabb hírei - 2025. április 19.

A Vasmű már a felszámoló kezében van, de a munkavállalókkal foglalkozik az állam

Dunaferr (Dunai Vasmű) Igazgatósági épület főbejárata

Forrás: Dunaferr krónika

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányinfón válaszolt a dunaújvárosi vasmű csoportos létszámleépítésével kapcsolatos kérdésre. Illetve arról is beszélt, az államnak milyen lehetőségei vannak.

Krúdy Gyula sonkapörköltje és a húsvéti vidám karaj (videóval)

Hagyomány volt, hogy a Dunaújvárosi Hírlap rendszeresen közölt ünnepi recepteket. Most a DH internetes felületén, a duol.hu-n folytatjuk a bevett szokásunkat. Ezúttal azonban nem komplett menüket ajánlunk, hanem néhány kevesbé ismert receptet, amelyeket a böjt befejeztével önállóan, magában is elfogyaszthatunk. Köztük van Krúdy Gyula egyik kedvence is.

Mégegyszer felbolydult Dunaújváros

Egy utolsó rohamot indítottak az emberek a boltok polcai ellen szombaton délelőtt. Húsvét első napját megelőzően felbolydult Dunaújváros.

Locsolóvers vagy piros tojás? Kiderítsd ki, mennyire ismered a húsvéti hagyományokat!

A nyuszi idén sem kérdez semmit – de mi igen! A húsvéti kvíz könnyed kérdésekkel teszteli, mennyit tudsz a magyar ünnepi hagyományokról. Családi móka vagy egy kis nosztalgia? Lássuk!

