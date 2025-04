Ezek voltak a pénteki nap legfontosabb hírei - 2025. április 18.

Magyar Zoltán: törvényes menetrend szerint zajlik a leépítés a Dunaferrnél

Megkezdődött a hivatalos csoportos létszámleépítési folyamat a Dunaferrnél – jelentette be Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke 2025. április 17-én. A felszámolási eljárás részeként most először zajlik a törvényes menetrend szerinti egyeztetés a munkavállalók sorsáról, miközben párhuzamosan értékesítési pályázat is folyik a vállalat eszközeire. A végkielégítések kérdése egyelőre bizonytalan, az új munkáltató általi átvétel esélye viszont továbbra is fennáll. Csoportos létszámleépítés a Vasműnél.

Milliókat kaptak a kormánytól a Duna-parti települések

Dr. Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő és közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Nagy Attila, Kisapostag polgármestere

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban tartották meg április 16-án, szerdán a vis maior támogatásokat igazoló oklevelek hivatalos átadóünnepségét. Nagy Attila, Kisapostag polgármestere és Lipták Tamás, Dunaföldvár alpolgármestere is meghívást kapott a vis maior rendezvényre.

Nagypénteken a dunaújvárosi piacon (videóval, képgalériával)

Pénteken is nyitva volt a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac. A forgalom a vártnál kisebb volt nagypénteken.

Bibliai kvíz – ismered a feltámadás történetét?

A húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amely Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékeztet. Az evangéliumok beszámolói szerint Jézus kereszthalála nem vereség, hanem az isteni szeretet és a megváltás győzelme. A húsvéti időszak és ez a bibliai kvíz kiváló lehetőség arra, hogy újra elmélyedjünk a Szentírás tanításaiban, és felelevenítsük a jól ismert – vagy éppen kevésbé ismert – bibliai eseményeket.

